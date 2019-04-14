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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
14.04.2019 - 14:20, Son Güncelleme:

Denizli'de liseliler insansı robot yaptı

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Denizli'de liseliler insansı robot yaptı

Denizli'de bir lise öğretmeni, iki öğrencisiyle birlikte uzaktan kumanda edilebilen insansı robot yaptı.

Denizli'nin Serinhisar ilçesindeki bir lisenin Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Emrah Bozkurt, iki öğrencisiyle birlikte bir yıllık çalışma sonucu yürüyebilen, oturup kalkabilen ve selamlama yapabilen insansı robot "Ark"ı tasarladı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Yatağan Müftü Arif Akşit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Bozkurt, geçen yıl yaptıkları biyonik elin ardından öğrencileri Ramazan Çetindağ ve Sinan Kaksal'la yeni bir proje için çalışmaya koyuldu.

Okulun atölyesinde yaklaşık 1 yıldır çalışan ekip, yazılım ve tasarımı kendilerine ait, okuldaki üç boyutlu yazıcıdan çıkartılan parçalarla oluşturulan ve uzaktan kumandayla kontrol edilebilen insansı robotu yapmayı başardı.

İnsansı robot "Ark", MEB tarafından Samsun'da düzenlenen 13. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda da yerini aldı.

Denizlide liseliler insansı robot yaptı

Bozkurt, yaptığı açıklamada, Samsun'da düzenlenen yarışmada dereceye girmeyi hedeflediklerini ve üç yıldır görevli olduğu okulda iki yıldır robotik çalışmalar yaptığını söyledi.

Geçen yıl biyonik el tasarımıyla TÜBİTAK 49. Liseler Arası Bilim Projeleri Yarışması'nda Ege Bölgesi birincisi seçilmelerinin ardından insansı robot projesine başladıklarını anlatan Bozkurt, piyasada hazır tasarımlarla yapılan robotların olduğunu görünce tasarım ve yazılımıyla kendilerine ait bir robot yapmaya çalıştıklarını dikkati çekti.

Ar-Ge çalışmasının ilk aşamasını tamamladıklarını belirten Bozkurt, "Toplamda 4 aşama olacak. Öğrencilerimle birlikte derslerden kalan vakitlerde robotun üzerinde çalıştık. Farklı tasarımlar yaparak robotumuzu insan gibi ayağa kaldırdık." dedi. 

Bozkurt, ismini elektrik enerjisindeki atlama tanımı olan "Ark" koydukları robotta 18 motor ve eklem bulunduğunu anlatarak, "Bunlardan 5'er tanesi sağ ve sol bacakta, 3'er tanesi kollarda, 1 bel ve 1 tane de boynunda motor var. Ağırlığı 4 kilo ve 55 santimetre uzunluğuna sahip." diye konuştu.

Bozkurt bundan sonraki aşamada robota denge mekanizması ekleyerek devrilmemesi ve düşmemesini sağlayacaklarını anlatarak robot için sesli kontrol sistemi tasarlayacaklarını da kaydetti.

Öğrencilerden Çetindağ, boş zamanlarında internet başında geçirmek yerine okulda robotik kodlama eğitimi almaya başladığını anlatarak, geçen sene arkadaşlarının yaptığı biyonik el projesinden çok etkilendiğini ve daha sonra öğretmeniyle birlikte robot çalışmasını başarıyla tamamladıklarını dile getirdi.

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