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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
06.08.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

Deniz suyu seviyesindeki artış 1960'larda başlamış

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Deniz suyu seviyesindeki artış 1960'larda başlamış

Deniz suyu seviyesindeki artışın sanılanın aksine 1990'larda değil, 1960'larda hızlanmaya başladığı bildirildi.

ABC News'in haberine göre, 1900'lerden bugüne kadar deniz suyu seviyesindeki artışı yeniden tanımlamak için modern uydu ve profilleme şamandıraları verilerinin yanı sıra tarihi gelgit ölçümlerini kullanan araştırmacılar, deniz seviyesindeki artışın 1960'larda başladığı sonucuna vardı.

Araştırmacılar, 1960'larda deniz seviyesinin yükselme oranındaki sıçramanın, çoğunlukla okyanuslar ısınırken oluşan genişleme anlamındaki termal kütlesel genleşmeden kaynaklandığını ortaya koydu.

Almanya'nın Siegen Üniversitesinden araştırmacı Sonke Dangendorf, "Son dönemin uydu verileri doğrultusunda tespit edilen hızlanma 1960'larda zaten başlamış ve bugüne kadar devam etmiştir. Bu süreçte tespit edilen deniz suyu seviyesindeki artış ivmesinde baskın faktör buzların erimesi ve özellikle Grönland buz tabakasının artan kütle kaybı gibi gözüküyor. Ayrıca, Batı Antarktika buz tabakasında büyük kayıp, deniz seviyesinin yükselmesine giderek daha fazla katkıda bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışmanın ayrıntıları "Nature" dergisinde yayımlandı.

Küresel deniz seviyesindeki artış hızlanıyor

ABD'nin Colorado Üniversitesi, Güney Florida Üniversitesi ve Old Dominion Üniversitesinden bilim adamları, geçen yılın başında, 1992'den bu yana uydulardan yapılan küresel deniz suyu seviye ölçümlerine göre, 1990'larda yılda ortalama 2,5 milimetre yükselen küresel deniz seviyesinin bugün 3,4 milimetre yükseldiğini belirlemişti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile Fransa Ulusal Uzay Araştırmaları Merkezinin (CNES) okyanus topografyası ölçüm uyduları Topex/Posedion, Jason-1, Jason-2 ve Jason-3'ün verilerini kullanan araştırmacılar, artış hızının böyle devam etmesi halinde, yüzyıl sonuna gelindiğinde küresel deniz seviyesinin bugünkünden 65 santimetre fazla olacağına işaret etmişti.

Bilim adamları, bunun sahil kentleri için büyük problemler doğurabileceği uyarısında bulunmuştu.

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