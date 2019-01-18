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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
18.01.2019 - 07:23, Son Güncelleme:

Deniz kabuğu koleksiyonunda 460 milyon yıllık fosil bulundu

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Deniz kabuğu koleksiyonunda 460 milyon yıllık fosil bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Deniz Müzesi'nde sergilenmeye başlanan deniz kabuğu koleksiyonunda 460 milyon yıllık fosil bulundu.

İş adamı Hasan Güleşçi'nin farklı ülkelerden temin ettiği deniz kabuklarından oluşan koleksiyon, Bodrum Deniz Müzesi'ne bağışlandı. Deniz kabukları, müzede "Hasan Güleşçi Deniz Kabukları Koleksiyonu" adıyla sergilenmeye başlandı.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde görevli paleontolog Serdar Mayda ve ekibi, 46 deniz kabuğu fosili üzerinde araştırma yaptı. Yapılan çalışma sonucunda 46 deniz kabuğundan bir tanesinin 460 milyon yıllık olduğu belirlendi.

Müze Müdürü Selen Cambazoğlu, yaptığı açıklamada, müze koleksiyonunda 6 bine yakın deniz kabuğu olduğunu söyledi. 

Koleksiyondaki deniz kabuklarının dünyanın çeşitli yerlerinden toplandığını belirten Cambazoğlu, dünyadaki en büyük deniz kabuğu koleksiyonlarından birisine sahip olduklarını ve fosilleri tarihlendirdiklerini dile getirdi.

Deniz kabuğu koleksiyonunda 460 milyon yıllık fosil bulundu

"Florida'dan gelen bir fosil"

Ege Üniversitesi bünyesindeki Tabiat Tarihi Müzesi'nden uzmanların müzeye bağışlanan fosillerle ilgili araştırma yaptığını belirten Selen Cambazoğlu, "460 milyon yıl öncesi ve 1 milyon yıl öncesi arasında tarihlenen deniz kabuklarının fosillerinin müzemizde olduğu anlaşıldı. En eski tarihlenen deniz kabuğu, 460 milyon yıl öncesine tarihleniyor. Florida'dan gelen bir fosil. Deniz kabuğu fosili 'Crytiidae' sınıfına ait." diye konuştu. 

Cambazoğlu, yaklaşık 5 ay önce söz konusu çalışma için müracaat ettiklerini, müzedeki koleksiyonda 168 deniz kabuğu ailesinden örneklerin olduğunu da kaydetti.

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