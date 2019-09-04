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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
04.09.2019 - 15:35, Son Güncelleme:

Deniz altındaki elektrik arızalarına yerli robotla müdahale edilecek

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Deniz altındaki elektrik arızalarına yerli robotla müdahale edilecek

UEDAŞ'ın Ar-Ge birimince geliştirilen su altı robotu şirketin hizmet bölgesinde yer alan Gökçeada, Bozcaada, Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarında muhtemel arızalarda sorunun daha kısada çözülmesinde kullanılacak.

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) Ar-Ge mühendislerince geliştirilen su altı robotunun saha çalışması Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde gerçekleştirildi.

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde faaliyet gösteren UEDAŞ, kaliteli elektrik hizmetini vatandaşa kesintisiz olarak sunabilmek için Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor.

UEDAŞ, hizmet bölgesinde yer alan Gökçeada, Bozcaada, Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarında yaz aylarında turizmin etkisiyle artan yoğun elektrik kullanımı nedeniyle yaşanabilecek şebeke sorunlarına karşı çözüm geliştirdi. Adalara elektrik taşıyan su altı kablolarındaki olası arızalara karşı harekete geçen Ar-Ge ekibi, geliştirdikleri robotla şebekenin durumunu inceleyebilecek, olası arızalara müdahale sürecini hızlandırmış olacak.

UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, söz konusu su altı robotunun prototipinin testlerini Bozcaada açıklarında yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de geliştirilen ilk yerli ve milli su altı robotunun teknik özellikleriyle de öne çıktığını dile getiren Danacı, "Geliştirilen su altı robotunun üzerinde 360 derece hareket kabiliyetine sahip 2 adet yüksek çözünürlüklü kamera bulunuyor. Aynı zamanda robotta, ses dalgalarını kullanarak cismin boyut, uzaklık gibi verilerin görülmesini sağlayan sonar aleti bulunuyor. GPS ile de nerede olduğu kolaylıkla saptanabilen ve 6 itici motoru bulunan su altı robotunun üzerinde metal dedektör ve 1 adet mekanik hareketli kol yer alıyor. Robotun uzaktan kontrol edilebilir olmasıyla da zamandan ve insan kaynağından tasarruf sağlayacağız." dedi.

Bozcaada'daki test çalışmalarına Limak Enerji Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce, UEDAŞ Çanakkale İşletme Müdürü Tunç Özdemir ile Ar-Ge ekibi katıldı.

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