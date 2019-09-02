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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
02.09.2019 - 07:51, Son Güncelleme:

Deneyap teknoloji atölyelerinde proje şenliği

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Deneyap teknoloji atölyelerinde proje şenliği

Türkiye'nin 12 ilinde hayata geçen Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde ilk eğitimler tamamlanarak dönem sonu proje şenliği gerçekleştirildi.

Türkiye'nin 12 ilinde hayata geçen Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde ilk eğitimler tamamlanarak dönem sonu proje şenliği düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ortak çalışması sonucu kurulan Deneyap Teknoloji Atölyelerinde ilk ders dönemi sona erdi.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde, 16 Temmuz'da ders başı yapan öğrenciler, ilk dönemde tasarım ve üretim alanında temel eğitim aldı.

Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Hakkari, İzmir, Manisa, Muğla, Konya ve Trabzon'da eş zamanlı verilen eğitimlere katılan yaklaşık bin 900 öğrenci, çalışmalarını tamamlayarak proje sunumlarını gerçekleştirdi.

"Hayalimdeki yolculuk"

Proje şenliği olarak adlandırılan etkinlikte öğrenciler, otobüs seyahatlerinde karşılaşılan problemlere yönelik geliştirdikleri çözümleri sergiledi.

Eğitime başlayan 12 ildeki Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde yaklaşık 500 projenin sunumu yapılırken, etkinliğin sonunda öğrencilere başarı belgesi verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Twitter hesabından "Milli Teknoloji Hamlesi'nin parlak neferleri 50 bin teknoloji yıldızımızı yetiştirecek Deneyap Teknoloji atölyelerimizin ilk eğitim programı olan tasarım ve üretim, 12 ilde başarıyla tamamlandı. Öğrencilerimiz program kapsamında 'Hayalimdeki Yolculuk' projelerini sergilediler." paylaşımında bulundu.

2020 sonunda tüm Türkiye'de

"Milli Teknoloji Hamlesi"nin itici gücünü oluşturmak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmek amacıyla yola çıkan Deneyap Teknoloji Atölyeleri, bu alanda ilgisi ve yeteneği olan gençleri bir araya getiriyor.

Geleceğin bilim insanları, araştırmacıları veya girişimcileri olabilecek öğrencileri ortaya çıkaracak atölyeler, gençleri Türkiye'nin gelişimine katkı sağlayan, üretken, yenilikçi bireyler olma yolunda destekliyor.

İlk etapta 12 ilde hayata geçirilen atölyelerin 2020 sonuna kadar tüm illerde gençlerle buluşması hedefleniyor.

Geleceğin teknoloji yıldızları yetişecek 

Deneyap eğitim modeli, iki ayrı yaş grubundaki öğrencilerin girişimcilik, üretken düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerileri kazanmalarına yönelik tasarlandı.

Atölyelerde, ortaokul ve liseye başlangıç çağındaki gençler, tasarım-üretim, robotik-kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri gibi alanlarda eğitimler alacak.

Toplamda 3 yıl, hem temel teknoloji yetkinlikleri ve özel ilgi alanlarında derinleşme hem de proje üretme kabiliyeti elde edecek olan öğrenciler, bu gelişim süreci sonunda geleceğin teknoloji yıldızları haline gelecek.

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