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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
08.02.2019 - 06:53, Son Güncelleme:

'Deneyap Teknoloji Atölyeleri' başvurularında sona doğru

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'Deneyap Teknoloji Atölyeleri' başvurularında sona doğru

Teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireylerin yetiştirilmesi amacıyla kurulan "Deneyap Teknoloji Atölyeleri"nde eğitim alacak öğrencilerin seçme sınavı için başvurular 10 Şubat'ta sona erecek.

Teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireylerin yetiştirilmesi amacıyla kurulan "Deneyap Teknoloji Atölyeleri"nde tasarım-üretim, robotik-kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay, nanoteknoloji ve yapay zeka gibi alanlarda eğitim alacak öğrencilerin seçme sınavı için başvurular 10 Şubat'ta tamamlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, mayısta eğitimlerine başlayacak "Deneyap Teknoloji Atölyeleri"nin seçme sınavı için başvuru süresi 10 Şubat'ta dolacak.

Bilimsel ölçme-değerlendirme teknikleriyle seçilecek öğrenciler, eğitime dahil olabilmek için matematik, fen, algoritma ve genel kültür içeriklerinin olduğu, problem çözme, eleştirel düşünebilme ve veri yorumlayabilme becerilerinin ölçüleceği yazılı sınava girecek. Bu sınavda başarı gösteren öğrenciler nisan ayında yapılacak uygulama sınavına dahil edilecek.

Seçme sınavı, 17 Mart'ta Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon'da yapılacak. Sınavlara, 4, 5, 8, ve 9. sınıflarla lise hazırlık sınıfı öğrencileri başvurabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Deneyap Projesi'nin fırsat eşitliğini sağlayıcı yönünün önemli olduğunu belirterek, sınav ve eğitim için öğrencilerden ücret alınmayacağını bildirdi.

"Deneyap Teknoloji Atölyeleri"nin seçme sınavı ve başvuru süreçlerine ilişkin Twitter hesabı üzerinden de paylaşım yapan Varank, "Deneyap Teknoloji Atölyeleri’ne geleceğin teknoloji yıldızlarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Hakkari'den Edirne'ye

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının ortak çalışması sonucu başlatılan Deneyap Projesi ile kurulacak teknoloji atölyelerinde, yenilikçi bir eğitim modeli esas alınarak, tasarım-üretim, robotik-kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay, nanoteknoloji ve yapay zeka gibi alanlarda uygulamalı eğitimler verilmesi planlanıyor.

Hakkari'den Edirne'ye "Milli Teknoloji Güçlü Sanayi" vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Deneyap Projesi'ni bu yıl sonunda 81 ile yaygınlaştırması bekleniyor. Projeyle "Milli Teknoloji Hamlesi"nin itici gücünü oluşturacak geleceğin teknoloji girişimcileri ve dijital dönüşüme liderlik edecek genç beyinler yetiştirilmesi amaçlanıyor.

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