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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
17.01.2019 - 08:45, Son Güncelleme:

Deneyap Atölyeleri Türkiye'ye yayılıyor

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Deneyap Atölyeleri Türkiye'ye yayılıyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, "Hakkari'den Edirne'ye her ilimizde artık, böylesine ileri teknoloji eğitimlerinin sunulacağı atölyelerin olması, ülkemiz için çok büyük bir kazanç." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğinde İstanbul'da hayata geçirilen "Deneyap Teknoloji Atölyesi" projesinin Türkiye'nin tamamına yayılması planlanıyor.

Gelinen aşamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının ortak çalışması sonucu başlatılan projeyle Türkiye çapında "Deneyap Teknoloji Atölyeleri" kurulacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından duyurusu yapılan projenin kapsamına ilişkin AA muhabirine bilgi veren Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, şu an İstanbul'da faaliyet gösteren 15 Deneyap Atölyesi'nde ortaokul ve lise dönemindeki gençlerin geleceğe hazırlandığını söyledi.

Bayraktar, atölyelerde, elektronik programlamadan kodlamaya, robotikten üretim tasarıma, siber teknolojilerden yapay zekaya kadar çok çeşitli alanda eğitim verildiğini, tüm eğitimlerin gönüllülük esasına dayandığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"3 yıl boyunca gençlerimize bedelsiz eğitimler sunuluyor, daha sonra gençlerimiz takımlar kurup, Teknofest gibi ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanıyorlar. Ülkemizde katma değeri yüksek ürünlerin ortaya çıkması için çok önemli bir adım atılmış oldu. Şimdi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde bu vizyon tüm Türkiye'ye yayılıyor. İlk etapta 12 ilde Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulacak. Dün itibarıyla çağrıları açıldı.

Bu iller arasında, Hakkari, Erzurum, Trabzon, Manisa, Konya, Edirne, İzmir, Muğla, Antalya, Ankara, Eskişehir gibi illerimiz var. Bu 12 ilde, ortaokul ve lise öğrencilerimizi sınava davet ediyoruz. Sınav 17 Mart'ta yapılacak. Oralarda kurulacak atölyelerimizde bu gençlerimiz, geleceğin teknolojilerine yönelik eğitimler alacak."

"Öğrencilerimiz bilimsel ölçme-değerlendirme teknikleri ile seçiliyor"
Haluk Bayraktar, 2017 yılında başlayan proje kapsamında şu an İstanbul'daki 15 atölyede bin 500 öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, öğrencilerin sınav ve proje ödevi ile bilimsel ölçme-değerlendirme teknikleri ile seçildiğini anlattı.

Öğrencilerin atölyelere olan ilgisinden bahseden Bayraktar, "Devamsızlık çok az seviyede, yüzde 5 bile değil. Öğrencilerimizde devamsızlık oranımız çok çok düşük. Başlayan öğrenci mutlaka eğitime devam ediyor." dedi.

Katma değeri yüksek ürünlerin, Türkiye'nin stratejik bağımsızlığı açısından önemine vurgu yapan Bayraktar, "İleri teknolojiler geliştirmemiz için, kendi insan kaynağımız, onların eğitimi, erken yaşta farkındalık yaratılması, somut projelerle ilgili olmaları, kritik önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, "Hakkari'den Edirne'ye her ilimizde artık, böylesine ileri teknoloji eğitimlerinin sunulacağı atölyelerin olması, ülkemiz için çok büyük bir kazanç." diye konuştu.

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