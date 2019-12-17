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Teknoloji
BBC Türkçe
17.12.2019 - 07:16, Son Güncelleme:

Demokratik Kongo'daki madenci ölümleri nedeniyle teknoloji devlerine dava

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Demokratik Kongo'daki madenci ölümleri nedeniyle teknoloji devlerine dava
Fotoğraf: AFP

Apple, Google, Tesla ve Microsoft'un da bulunduğu teknoloji devlerine, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki çocuk madencilerin ölümleri ve yaralanmaları nedeniyle tazminat davası açıldı.

Dava, 14 Kongolu aile adına Uluslararası Hak Savunucuları adlı örgüt tarafından açıldı.

Demokratik Kong Cumhuriyeti, dünya kobalt ihtiyacının yüzde 60'ını karşılıyor.

Kobalt, elektrikli araçlar, dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlarda kullanılan lityum-ion pillerin üretiminde kullanılıyor.

Ancak çıkartma süreci, yasadışı madencilik, insan hakları ihlalleri ve yolsuzluk iddialarıyla anılıyor.

ABD'de açılan davada, teknoloji şirketlerinin ürünlerinde kullandıkları kobaltın çocuk işçilerle çıkartılmı olabileceği konusunda "spesifik bilgileri" olduğu öne sürülüyor.

Dava dosyasında, şirketlerin tedarik zincirlerini düzenlemeyi başaramadıkları ve sömürüden kar elde etikleri savunuluyor.

Şikayette yer verilen diğer şirketler, bilgisayar imalatçısı Dell, Kongolu ailelerin çocuklarının ocaklarında çalıştığını söylediği, maden şirketleri Zheijang Huayou Cobalt ve Glencore da var.

Glencore İngiltere'de yayımlanan Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, iddiaları reddetti.

Guardian gazetesinde yer alan dava belgelerinde, çocuk madencilerin diri diri gömülmelerinden ve tünel çökmesi sonucu yaralanmalarından bahsediliyor.

14 Kongolu aile, şirketlerin köle işçilik, duygusal stres ve ihmal nedeniyle tazminat ödemesini istiyor.

Microsoft da, sorumlu madencilik vaatlerine bağlı olduklarını ve tedarikçilerin yaptığı herhangi bir ihlalin soruşturulup, önlem alınacağını söyledi.

BBC, Google, Apple, Dell ve Tesla'dan açıklama yapmalarını istedi.

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