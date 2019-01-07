Dell'den iki ekranlı dizüstü bilgisayar
Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Dell, tek bir dizüstü bilgisayara çift ekran getiren patentiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Dell, çift ekrana sahip laptop patenti alarak dünyada bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Geçmişte iki ekranlı dizüstü bilgisayar fikri konuşulsa da bu konuda herhangi bir adım atılmamıştı. Görünüşe göre Dell bir ilki gerçekleştirerek rakiplerinin önüne geçmek istiyor.
Henüz sadece çizimleri bulunan cihazı iki ekranı sayesinde hem bilgisayar hem de tablet olarak kullanabileceksiniz. Bilgisayar olarak kullanmak istiyorsanız ekranı yukarı kaldırmanız, tablet olarak kullanmak istiyorsanız ekranı yerinden çıkarmanız yeterli olacak.
Büyük ekran seven kullanıcılar ise iki ekranı yan yana takarak bu deneyimi yaşayabilecekler. Şimdilik yalnızca fikir aşamasında olan cihazın piyasaya gerçekten sürülüp sürülmeyeceği ise merak konusu.
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