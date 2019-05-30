Dell Technologies ve Microsoft, Bulut ortaklığını genişletiyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriDell Technologies ve Microsoft, Bulut ortaklığını genişletiyor
GeriTeknoloji Dell Technologies ve Microsoft, Bulut ortaklığını genişletiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
30.05.2019 - 08:03, Son Güncelleme:

Dell Technologies ve Microsoft, Bulut ortaklığını genişletiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dell Technologies ve Microsoft, Bulut ortaklığını genişletiyor

Müşterilerin dijital dönüşümü hızlandırmalarına yardımcı olmak için ortaklıklarını genişleten iki şirket, yeni Azure VMware Çözümleri ile daha fazla seçenek ve esneklik sunuyor. Microsoft ve VMware, dijital çalışma alanı teklifleri ve geleceğin bulut entegrasyonları için iş birliği yapıyor.

Dell Technologies ve Microsoft, daha fazla müşterinin ihtiyacını karşılamak ve dijital dönüşümü hızlandırmaya yardımcı olmak için ortaklıklarını genişlettiklerini duyurdu. Şirketler bu iş birliği sayesinde, Microsoft Azure’da tamamen yerel, destekli ve sertifikalı VMware bulut altyapısı sunacak. Buna ek olarak, ortak Microsoft 365 ve VMware Workspace ONE müşterileri, Microsoft Intune ve Azure Active Directory ile bulut tabanlı entegrasyon sayesinde Office 365'i cihazlar genelinde yönetebilecekler. VMware ayrıca Microsoft Azure’daki VMware Horizon Cloud'u kullanan Microsoft Windows Virtual Desktop'ın özelliklerinin kapsamını da genişletecek.

İşbirliğinin genişletilmesi hakkında konuşan Microsoft CEO'su Satya Nadella, "Microsoft olarak, müşterilerimizi dijital dönüşüm yolculuklarında desteklemeye odaklandık ve bunu, müşterilerimizin zaten sahip oldukları teknolojileri kullanarak Microsoft bulutunun avantajından yararlanmalarını sağlayan ortaklıklar aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Dell Technologies ve VMware ile birlikte, ortak müşterilerimize yeni fırsatlar yaratacak ve değişen ihtiyaçlarını karşılayacak entegre bulut deneyimi ve dijital çalışma alanı çözümleri sunuyoruz” dedi.

Dell Technologies Başkanı ve CEO’su Michael Dell, işbirliği hakkında şunları söyledi:

"Bu duyuru, Dell Technologies ve Microsoft’un tüm teknoloji ortamını müşterilerimiz için sadeleştirmeye çalıştığı anlamına geliyor. Amacımız uçtan, merkeze ve buluta kadar tek bir görünüm, müşterilerimizin dijital geleceği için entegre bir platform sağlamak."

Bulut bilişim, işletmelerin iş hedeflerine daha hızlı ulaşmalarını sağlamada büyük önem kazandı. Bulutun ölçeklendirilebilirliği, gelişmiş güvenliği, verimliliği, maliyet tasarrufları ve daha pek çok özelliğiyle birlikte şirketler birçok avantajdan yararlanıyor. Bu avantajlar, kuruluşların yapay zekâ ve nesnelerin interneti gibi teknolojilerin potansiyelinden daha iyi faydalanmalarını sağlıyor. Şirketler bu iş birliği sayesinde daha da açık, esnek ve ölçeklendirilebilir çözümlerle müşteri dönüşümlerini hızlandırmayı amaçlıyorlar.

VMware CEO'su Pat Gelsinger iş birliğini şöyle yorumladı: "Müşteriler, Microsoft ile iş birliğimizin genişlediğini görmekten heyecan duyuyorlar. Bu yenilikçi bulut ve istemci teklifleri, müşterilere daha da fazla değer katacak, hibrit çok bulutlu ve çok cihazlı yolculuklarını hızlandırmak için daha fazla esneklik sağlayacak ve şirketlerinin dijital dönüşüm yolculuğunu hızlandıracaktır."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?