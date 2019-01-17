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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
17.01.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

Dell Tech Talks başladı: Gelecek 15 yıl içgörüyü öne çıkaracak!

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Dell Tech Talks başladı: Gelecek 15 yıl içgörüyü öne çıkaracak!

Dell Technologies’in bu yıl Türkiye’de müşteri ve iş ortaklarını bir araya getirmek üzere gerçekleştirmeye başladığı etkinlik serisi Dell Tech Talks’un ilki gerçekleştirildi. Serinin ilk etkinliğinde Dell EMC Türkiye Genel Müdürü Sinan Dumlu’nun “2030’u Anlamak” sunumu yapıldı.

Yüzyıllardır makinelerle çalışsak da onlardan bambaşka düzeyde hazırlanmak üzere olduğumuzu belirten Dumlu, “Gelişmekte olan teknolojiler bugüne kadar benzerini görmediğimiz yeni olanaklar sunacak. Dünya çapında yaptığımız araştırmaya göre 2030 yılı tahminlerinde üst düzey yöneticilerin fikir birliğine varamadıklarını görüyoruz. Hiçbir dönemde bu denli gelişen teknolojinin iş hayatına girdiğini gözlemlememiştik” dedi.

Gelecek 15 yılın nasıl olacağına dair öngörülerini paylaşan Dumlu, “Geçen 15 yılın aksine gelecekte işletme odaklı, bağlılık ve içgörü sistemlerinin daha fazla kullanıldığı, bulut temelli uygulamaların öne çıktığı, veri ve analitik akışının anlamlandırıldığı, internetin her şeyi birbirine bağladığı bir ortam görülecek” diye konuştu ve Dell Tech Talks’un bu ilk etkinliğine katılanlara teşekkür etti.

Dumlu’nun ardından sahneye çıkan Doğu Demirkol, rol aldığı Ahlat Ağacı ve Ölümlü Dünya filmlerinde başından geçen ilginç olayları katılımcılarla paylaştı.

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