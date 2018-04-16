Dell EMC, Veri Depolama çözümlerinde büyüdü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriDell EMC, Veri Depolama çözümlerinde büyüdü
GeriTeknoloji Dell EMC, Veri Depolama çözümlerinde büyüdü
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
16.04.2018 - 14:39, Son Güncelleme:

Dell EMC, Veri Depolama çözümlerinde büyüdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dell EMC, Veri Depolama çözümlerinde büyüdü

İş ortaklarının ödüllendirildiği Dell EMC iş ortakları zirvesinde, şirketin büyümesi ele alınırken, pazar trendleri ve yeni teknolojiler masaya yatırıldı

Bulut teknolojileri, depolama, büyük veri, veri analizi, bilgi güvenliği, içerik yönetimi ve bütünleşik altyapıyı içeren ürün ve hizmetleriyle iş ortaklarına çözüm sunmaya devam eden Dell EMC’nin yıllık iş ortakları zirvesi Bodrum’da gerçekleşti. 

Realize Extraordinary (Sıra Dışını Gerçekleştirmek) temasıyla 5-7 Nisan tarihlerinde Dell EMC Türkiye Ülke Müdürü Sinan Dumlu ve Dell EMC Türkiye Ülke Kanal Müdürü Erkut Göktan’ın ev sahipliğinde gerçeklesen zirveye çok sayıda iş ortağı katıldı. Pazardaki son gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda, sektöre yön veren trendler ve yeni teknolojiler de tartışıldı. Zirvede 2018’de öne çıkan trendler bütünleşik sistemler, veri depolama, CCTV çözümleri, network çözümleri ve SAP Hana çözümleri olarak sıralandı. 

‘Sunucu, veri depolama ve son kullanıcı çözümlerinde pazar payımızı önemli ölçüde artırdık’

Yoğun katılımla gerçekleştirilen zirvede başarılarında önemli bir paya sahip olan iş ortaklarına teşekkür eden Dell EMC Türkiye Kanal Müdürü Erkut Göktan, “Dell ve EMC’nin birleşmesinden sonraki ilk senemizi birleşme öncesinde her iki şirketin gelirlerinin toplamını çift haneler ile büyüterek tamamladık. Özellikle sunucu, veri depolama ve son kullanıcı çözümlerinde pazar payımızı önemli ölçüde artırdık. Türkiye’de ciromuzu yüzde 100 iş ortaklarımız üzerinden yapıyoruz ve bu sayede bilgi teknolojileri pazarında en yüksek hacmi yaratan şirketlerden biri konumunda bulunuyoruz,” dedi. 

2017 yılında lanse edilen Dell EMC iş ortakları programı sayesinde iş ortaklarını Titanium, Platinum, Gold ve Authorized seviyelerinde sınıflandırdıklarını belirten Göktan, “Dell EMC olarak 2017 yılında iş ortaklarımızın bu yeni programa adaptasyonu için önemli bir efor harcadık. Bu çalışmalarımızın sonucunda programımıza yoğun bir ilgi olduğunu gözlemledik. Bu kapsamda 2017 yılında toplam 30 adet olan Titanium, Platinum ve Gold iş ortaklarımızın sayısını 2018’de 46’ya çıkarttık. Dell EMC için gurur verici olan bu tabloda emeği olan tüm iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum,” dedi. 

Dell EMC olarak iş ortaklarının yetkinliklerini geliştirerek tüm Dell EMC çözümlerinden yararlanmasına yönelik adımlar atmaya devam edeceklerini ifade eden Göktan, uçtan uca Dell EMC çözümlerini kullanan iş ortaklarının önemli avantajlar sağlayacağını söyledi. 

Ödüller sahiplerini buldu

2017 yılının en başarılı iş ortaklarının ödüllendirildiği zirve, ödül töreniyle son buldu. Ödül alan iş ortakları ise şöyle sıralandı: 

Yılın Distribütörü: Armada

Yılın İş Ortağı (En Yüksek Ciro): DESistem

Yılın İş Ortağı (En Yüksek Veri Depolama Cirosu): Data Market

Yılın İş Ortağı (En Yüksek Son Kullanıcı Çözümleri Cirosu): L&N

Yılın İş Ortağı (Yeni Müşteri Kazanımı): Vmind

Yılın İş Ortağı (Yeni Müşteri Kazanımı): Forte

Yılın İş Ortağı (En Yüksek DMO cirosu): Atlas

Yılın İş Ortağı (En Yüksek Sunucu ve Ağ Çözümleri Cirosu): Epdata

Yılın İş Ortağı (En Yüksek Hizmet Cirosu): KoçSistem

Yılın İş Ortağı (En Yüksek Büyüme): Asır

Yılın İş Ortağı (En Yüksek Tümleşik Sistemler Cirosu): E-Çözüm

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dell EMC, Veri Depolama çözümlerinde büyüdü

Çin'in Twitter'ı Weibo eşcinsel içerikleri kaldırmaktan vazgeçti

Razer Phone için Android Oreo 8.1 güncellemesi yayında!

Türk Telekom "Günışığı" projesini okullara taşıyor