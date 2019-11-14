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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
14.11.2019 - 15:13, Son Güncelleme:

Değişime ayak uydurabilenler ayakta kalacak

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Değişime ayak uydurabilenler ayakta kalacak

Yazılım dünyasını bir araya getiren Webrazzi Developer 2019, 13 Kasım Çarşamba günü, Raffles İstanbul'da gerçekleştirildi. Etkinliğin ilk konuşmacısı Softtech Genel Müdürü M. Murat Ertem, ‘Dünyayı dönüştürüyoruz, peki ya kendimizi?’ başlıklı bir konuşma yaptı. Konferansta en yeni teknolojiler değerlendirilirken, teknoloji şirketlerinin altyapısal dönüşüm hikayeleri gibi geliştiricilerin gündemini oluşturan birçok başlık ele alındı.

Webrazzi Developer 2019 bu yıl da teknoloji dünyasının büyük oyuncularını ağırladı. 13 Kasım Çarşamba günü Raffles İstanbul’da gerçekleştirilen konferansta; yazılım geliştirme, programlama dilleri, teknoloji şirketlerinin altyapısal dönüşüm hikayeleri gibi pek çok konu masaya yatırıldı.

Konferansta ‘Dünyayı dönüştürüyoruz, peki ya kendimizi?’ başlıklı konuşmasında Softtech Genel Müdürü M. Murat Ertem, “Donanım teknolojinin bedeni, yazılım ise ruhudur” ifadesini kullandı.

Dünyada son 10 yılda önemli değişiklikler olduğunu belirten Softtech Genel Müdürü M. Murat Ertem, 2009 yılında en değerli şirketler listesinde zirvede temel ihtiyaç kategorisinde hizmet veren şirketler varken, 10 yıl sonra bugün bakıldığında dünyanın büyük bir dönüşümden geçerek artık en değerli şirketlerin teknoloji şirketleri olduğunu belirtti. 2019 yılında şirketlerin toplam değerinin 2009 yılı ile kıyaslandığında, üç katına çıktığını ifade eden Ertem, ilk onda yer alan şirketlerin 7’sinin teknoloji şirketi olduğunu vurguladı. Küreselleşme ile beraber yeni teknolojilerin de kaçınılmaz olduğunun ifade etti.

M. Murat Ertem, yazılım sektöründe arz-talep dengesizliğinin de olduğunu ifade etti. Yakın gelecekte “citizen developer” kavramının hayatımıza çok daha fazla gireceğini söyledi. Yapay zekanın iş hayatında özellikle teknoloji alanında çalışan kişilerin hayatında farklılık yaratacağını öngördüklerini paylaşan Ertem; gelecekte yaşanması beklenen bu değişikliği low code platformlar üzerinde yeniden kullanabilir parçalar yaratarak, birlikte çalışmanın gücü ve API kullanımlarıyla yönetilebileceğine inandıklarını ve Softtech olarak çalışmalarını bu yönde ilerlettiklerini ifade etti.

“Ne yapacağınızı bilmediğiniz ortamda ne yapacağınızı bilmek önemli.” diyerek “öğrenme çevikliği” yaklaşımının önemine de değinen Ertem, “öğrenme çevikliğinin” giderek belirsizleşen dünyada olmazsa olmaz olduğunu, bunun da zihinsel çeviklik, insani çeviklik, değişim çevikliği, kişisel farkındalık ve sonuca ulaşma çevikliği olarak 5 kriterden oluştuğunu paylaştı. Bununla beraber farklı disiplinlerden beslenmenin fark yaratacak en önemli unsur olduğunun da altını çizdi.

Konferansın devamında Microsoft firmasından Cüneyt Batmaz, IBM firmasından Kıvanç Uslu, Webrazzi’den Nazlı Türdü gibi isimler konuşmacı olarak yer aldı.

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