Defraggler nedir? Nasıl kullanılır?
Defraggler, bilgisayarınız üzerinde bulunan disklerin performansını arttırmak için kullanabileceğiniz başarılı bir disk birleştirme program...
Zaman içerisinde sabit diskinizin içeriğinin karışmaya başladığını ve bunun sistemin yavaşlamasına neden olabileceğini biliyoruz. Bu istenmeyen duruma karşı yapılabilecek en doğru hareket ise sabit diski periyodik olarak birleştirmek veya daha popüler deyişi ile "defrag etmek". Bu amaç için kullanabileceğiniz pek çok farklı program bulmak mümkün. Defraggler adlı ücretsiz bir program ise bu alandaki en iyi alternatiflerden biri olarak göze çarpıyor.
Kurulum gerektirmeden USB belleğinizden de çalıştırabileceğiniz Defraggler ile PC'nizdeki tüm sabit diskleri birleştirmek mümkün. Fakat program bunun dışında bazı farklı ihtiyaçları da karşılayabilecek şekilde geliştirilmiş. Örneğin tüm sabit diskler yerine seçtiğiniz bir tanesini ve hatta tercih ettiğiniz tek bir klasörü bile birleştirebilirsiniz. Veya dilerseniz Defraggler ile sadece sabit diskin boş alanlarını birleştirmek ya da sabit diskteki olası hataları kontrol etmek de mümkün.
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