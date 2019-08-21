Deepfake nedir? İşte geleceğin korkutan teknolojisi

Deepfake son zamanlarda dünyanın başına kabus gibi çöktü. Kötü niyetli kişiler sosyal medyada kullanılan fotoğrafları kullanarak istedikleri yüzleri hiç tahmin etmediğiniz uygunsuz fotoğraflara ve porno videolarına ekleyebiliyorlar. Peki, Deepfake nedir? Deepfake video nasıl yapılır? Tüm detaylarıyla haberimizde...

Airbrush ve Photoshop yıllar önce fotoğraflar üzerinde manipülasyon yaparak gerçeğinden ayırt edilemeyecek oynamalar yapılabiliyor ve gerçekte var olmayan videolar ortaya çıkarılabiliyordu.

Ancak kısa sürede bu programla oluşturulmuş olan videolar her yerden yasaklanmış, hatta videoların sahte olup olmadığının anlaşılması için bazı şirketler milyonlarca dolarlık anti teknolojiler geliştirmişti.



Bu videolar son dönemde 'daha gerçekçi' hale getirilerek kadınlara karşı bir silah olarak kullanılmaya başlandı.



Porno yıldızlarının kafalarına monte edilen yüzler ile insanlar tehdit ediliyor ve bu sayede çıkar kişilerden maddi kazanç elde etmek amaçlanıyor. Ve bu videoların tespiti zor olduğu için kaldırılması oldukça güç.



‘DEEPFAKE’ VİDEOLAR NASIL YAPILIYOR?



Deepfake videolarının amatör yollarla yapılmış hallerini YouTube’da çokça bulabilirsiniz. Bir kişinin dudak hareketleri ve mimiklerini öğrenmek için daha önceki görüntülerinden yararlanılıyor. Dudak hareketleri ve mimikler işleniyor. Makine öğrenme teknolojisi ve yapay zekadan faydalanarak ortaya o kişin bir algoritması konuluyor. Daha sonra aşağıdaki videoda görebileceğiniz üzere taklitçinin ağız hareketleri ve mimikleri ne olursa olsun hepsi taklit edilmek istenen kişinin suratında beliriyor.



ÜNLÜLER HEDEFTE



"Deepfake" videoları hazırlayanlar özellikle ünlüleri hedef alıyor. 'Deepfake' videolar hazırlayan topluluklar arasında Emma Watson ve Natalie Portman en popüler iki ünlü. Fakat onların dışında Michelle Obama, Ivanka Trump ve Kate Middleton gibi kadınlar da kullanılıyor. Wonder Woman'ı oynayan Gal Gadot'un yüzünün kullanıldığı video ise bu teknolojinin imkanlarını gösteren ilk videolardan biri olmuştu.



DEEPFAKE NEDİR?



Uluslararası kamuoyunun başına yeni bir illet geldi… Deepfake! Kelime anlamı ‘derin sahte’ olan bu akım, sahte pornoları ünlülerinmiş gibi göstererek sanal aleme yüklüyor. Yeni yazılan bir bilgisayar programı ile hazırlanan videolar, tıpkı ünlü insanların pornoları gibi gerçekçi olabiliyor. DeepFake sistem bu zamana kadar birçok ünlüyü mağdur etti hatta etmeye devam ediyor. Sanal ortamda fotoğraf ya da video paylaşırken iki kere düşünmenizi tavsiye ederiz. DeepFake ile pornosu hazırlanan ünlüler arasında Emma Watson, Natalie Portman, Ivana Trump, Kate Middleton, Adriana Grande, Natalie Dormer gibi popüler isimler yer alıyor. Ünlülerin kullanıldığı sahte porno filmler aslında hayatımıza yeni katılmadı. Bu tarz filmler çok eski zamanlardan beri hazırlanıyor. Hatta birkaç tanesine siz bile rastlamış olabilirsiniz. Onları bu zamanlarda bu kadar popüler yapan neden ise hazırlanan bilgisayar programı ile bu filmlerin daha basitçe hazırlanabilmesi. Bu kadar kolay hazırlanan filmler sadece ünlüler için değil bizim için bile tehdit oluşturuyor.



DEEPFAKE NASIL ÇALIŞIYOR?



Sosyal medyada bir fotoğraf paylaşmış ya da fotoğrafı ortaya atılan herhangi birinin yüzü uygunsuz içerikte yer alan kişinin yüzüne monte edilebiliyor. Dünya’yı korkutan bu videoların son dönemde daha güçlü ve daha kolay kullanılır ve ulaşılabilir hale gelirken kurum ve şirketlerin bu gelişmeye hazırlıksız yakalanması dikkat çekti. Makine öğrenimi teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte pornografik görüntülere başka birinin yüzünü monte etmek korkutucu derecede kolaylaştı.