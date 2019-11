Death Stranding: Timefall soundtrack albümü yayınlandı

Rolling Stone ve Billboard gibi birçok mecradan tam puan alan albümün bugüne kadar yayınlanan şarkıları arasında Bring Me The Horizon’dan “Ludens,” Major Lazer ve Khalid ortaklığında “Trigger,” The Neighbourhood’dan “Yellow Box,” CHVRCHES’dan “Death Stranding,” ve Aura ve Alan Walker ortaklığında “Ghost” yer alıyor. Bu şarkılara ek olarak THE S.L.P’den “Meanwhile… In Genova,” flora cash’den “Born In The Slumber” ve MISSIO’dan “Sing To Me” şarkıları bulunuyor.



Oyun sektörünün en önemli yapımcılarından Hideo Kojima tarafından PlayStation 4 için geliştirilen ‘DEATH STRANDING,’ 8 Kasım Cuma günü piyasaya sürülecek.