Death Stranding, PlayStation 4 kullanıcıları için satışa çıktı
Efsane oyun yönetmeni Hideo Kojima’nın en yeni oyunu Death Stranding, 8 Kasım itibarıyla tüm dünyada ve Türkiye’de PlayStation 4 için piyasaya çıktı.
Türkçe menü ve altyazı seçeneğine sahip olan Death Stranding; hikayesi, oyuncu kadrosu ve müzikleriyle birlikte oyuncuları uzun bir yolculuğa çıkarıyor. Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Lea Seydoux, Margaret Qualley, Troy Baker, Tommie Earl Jenkins, Guillermo Del Toro gibi ünlü yıldızların kendi yüzleri ve sesleriyle yer aldığı oyunun müzik listesi de Hideo Kojima tarafından bizzat seçildi.
Standart sürümün yanı sıra Death Stranding için limitli sayıda üretilen Special Edition ve Collector’s Edition versiyonları da Türkiye’de piyasaya çıktı.
Death Stranding Special Edition satın alan oyuncular özel tasarımlı çelik oyun kutusu, Death Stranding: Timefall müzik albümü ve yapım aşaması videolarına sahip oluyor. Death Stranding Collector’s Edition satın alan oyuncular ise Special Edition içeriklerine ek olarak oyundaki kargo çantalarına benzeyen Bridges Cargo Case, Kojima Productions’ın logosuna da hayat veren Ludens anahtarlık ve gerçek boyutta BB Pod’a sahip olacak.
Her iki sürümü satın alan oyuncular fiziksel içeriklerin yanı sıra PS4 dinamik teması, Sam için altın renkli güneş gözlüğü, altın renkli zırh plakası, altın renkli şapka, altın renkli Speed Skeleton ünitesi gibi dijital içeriklere sahip olacak.
Sony Music Entertainment ve Sony Interactive Entertainment ortaklığında yayınlanan ‘DEATH STRANDING: Timefall’ soundtrack albümü tüm dijital platformlarda yayınlandı. Albüm, PlayStation 4 oyunu ‘DEATH STRANDING’in barındırdığı orijinal 8 şarkıdan oluşuyor.
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