Death Stranding PC sürümü satışa çıkıyor, fiyatı ise oyuncuları üzecek
Dünyanın gelmiş geçmiş en sıra dışı oyunlarından biri olan Death Stranding, uzun bir bekleyişten sonra satışa sunuldu. Oyunun PC sürümünün fiyatı da belli oldu; ancak belirlenen fiyat oyuncuların pek hoşuna gitmeyecek.
Türkçe menü ve altyazı seçeneğine sahip olan Death Stranding; hikayesi, oyuncu kadrosu ve müzikleriyle birlikte oyuncuları uzun bir yolculuğa çıkarıyor. Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Lea Seydoux, Margaret Qualley, Troy Baker, Tommie Earl Jenkins, Guillermo Del Toro gibi ünlü yıldızların kendi yüzleri ve sesleriyle yer aldığı oyunun müzik listesi de Hideo Kojima tarafından bizzat seçildi.
Standart sürümün yanı sıra Death Stranding için limitli sayıda üretilen Special Edition ve Collector’s Edition versiyonları da Türkiye’de piyasaya çıktı.
Death Stranding Special Edition satın alan oyuncular özel tasarımlı çelik oyun kutusu, Death Stranding: Timefall müzik albümü ve yapım aşaması videolarına sahip oluyor. Death Stranding Collector’s Edition satın alan oyuncular ise Special Edition içeriklerine ek olarak oyundaki kargo çantalarına benzeyen Bridges Cargo Case, Kojima Productions’ın logosuna da hayat veren Ludens anahtarlık ve gerçek boyutta BB Pod’a sahip olacak.
DEATH STRANDING PC SÜRÜMÜ FİYATI CEPLERİ YAKACAK
Steam ve Epic Games Store platformları üzerinden ön siparişe açılan Death Stranding'in fiyatı 399 TL olarak belirlenmiş. Oyunun Türkiye'ye özel fiyatlandırmayla çıkmasını beklerken maalesef tam tersi bir durumla karşı karşıya kaldık. Death Stranding ülkemizde ABD'den bile daha yüksek bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.
MÜZİK ALBÜMÜ DE SATIŞTA
Sony Music Entertainment ve Sony Interactive Entertainment ortaklığında yayınlanan ‘DEATH STRANDING: Timefall’ soundtrack albümü tüm dijital platformlarda yayınlandı. Albüm, PlayStation 4 oyunu ‘DEATH STRANDING’in barındırdığı orijinal 8 şarkıdan oluşuyor.
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