Death Stranding: Kojima'nın sınırları zorlayan oyunu

Death Stranding, hiç tartışmasız son yılların en çok konuşulan oyunlarından biri olmayı kısa sürede başardı. Hideo Kojima ve ekibinin el emeği göz nuru olan ve uzun bir süredir geliştirilme aşamasında olan oyun, kullanıcılara çok ama çok farklı bir deneyim sunuyor. Metal Gears serisinden sonra uzun bir süre sessizliğini koruyan Kojima'nın Death Stranding ile geri dönmesi de oyuna olan ilgiyi elbette artırıyor.



Oyunun hikayesiyle başlayalım. Death Stranding, kıyamet sonrası diyebileceğimiz bir dünyada ve yakın bir gelecekte geçiyor. Büyük Patlama (Big Bang) ya da dinozor neslinin sonunu getiren göktaşı olayı ile kıyaslanan büyük bir yıkım sonrasında, hayatta kalmaya çalışan insanların hikayesine tanıklık ediyoruz. Bu yıkım o kadar büyük olmuş ki dünyanın bildiğimiz dünyadan çok daha uzak ve farklı olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim bu büyük yıkım doğa üstü olayları ve tam olarak anlamlandıramadığımız bazı terimleri de ortaya çıkartmış.



Tetiklenen bu doğa üstü olayların başında ise Death Stranding (Ölüm Kıyısı) adı verilen olay geliyor. Ölüm Kıyısı için bir koridor, diğer tarafa geçerken kullanılan bir köprü benzetmesi yapabiliriz. Her insanın bir köprüsü, yani kıyısı var. Ancak pişmanlık, kırgınlık gibi duygular ağır basarsa bu tarafa bağlı kalmak için ateşli bir arzu ortaya çıkıyor. Bu da Kiral Varlıkları ortaya çıkardığı gibi farklı kıyıların kapısını açmış oluyor.



Ölüm Kıyısı doğal olarak beraberinde Kiral varlıkları, öteki tarafı getiriyor ve bağ bebeklerinin önemi de işte burada ortaya çıkıyor. Bu noktada oyunun tüm terimlerini ya da kilit noktalarını açıklamayacağım tabii ki. Çünkü bunların detayını oyun içerisinde takip etmek, anlamlandırmaya çalışmak oyunun en keyifli yönlerinden birisi. Yine de anlatmam gereken iki kilit nokta var. Bunlar oyunun fragmanlarında da gördüğümüz Bağ bebekleri (BB) ve Kiral Varlıklar.



Kiral Varlıkları diğer taraf ile bağlantısı olan ve oyun alanının belli noktalarında karşımıza çıkan varlıklar olarak özetleyebiliriz. Oyunun dünyasında biri öldüğünde zamanında yakılmazsa vücudu kiral madde salgılamaya başlıyor ve sonrasında kendisi de bir Kiral varlığa dönüşüyor. Fragmanlarda da gördüğümüz hayalet benzeri bu varlıklar oyun alanının büyük bölümüne dağılmış durumda. Kiral yağmurları ile ortaya çıkan bu varlıklara yakalanırsanız kendinizi büyük bir boss savaşının içerisinde buluyorsunuz. Yeri gelmişken boss savaşlarının işleyişi oyunda malesef biraz kıt bırakılmış. Yoktan var olan yapılan ve değişen atmosfer güzel işliyor ama boss savaşlarında beklediğiniz derinliği bulamıyorsunuz. Eğer yeterli bombaya sahipseniz çok kolay bir şekilde alt edebildiğiniz bu bosslar, aynı zamanda alanı terk ettiğinizde de ortadan kayboluyor. Bu kolaylık kiral varlıklara yakalanma hissini de ortadan kaldırmış. Yani ilk etapta gerildiğiniz, gizlice ilerlediğiniz, hatta nefesinizi bile tuttuğunuz bu varlıklar arasından belli bir süre sonra hızlıca geçmeye, güle oynaya ilerlemeye başlıyorsunuz.



Bağ bebekleri de bu Kiral varlıkları görebilmenizi sağlıyor. O yüzden de hayati bir öneme sahip. Bu bebekler anne karnından 28 haftalıkken çıkarılıyor ve bu şartlarda küvözlere konuluyor. İnsanlar da bu bebekleri kullanıp kiral varlıkların yerini görmeye çalışıyor. Yani bebekleri araç olarak kullanıyorlar. Bu bebekler büyümüyor ve hep aynı boyutta kalıyor. Bir yılı aşkın bir süre sonra ise ölümleri gerçekleşiyor. Yani bu noktada hazin bir hikaye var.