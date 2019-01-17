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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
17.01.2019 - 13:45, Son Güncelleme:

DE-CIX, TeleGeography ile bir işbirliği yaptı

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DE-CIX, TeleGeography ile bir işbirliği yaptı

DE-CIX, büyüyen denizaltı kablo pazarı ile birbirine bağlı ağlara ilişkin global pazar arasındaki korelasyonu değerlendirmek üzere TeleGeography ile bir işbirliği yaptı.

Birbirine bağlı ekosistem, dünya genelinde dinamik bir büyüme aşamasında. Yeni nesil kablo mimarları, denizaltı kablo yayılımında büyük bir artışa liderlik ediyor ve dünya genelinde birbiri ile eşleştirme (internet değişimi) yapan ekosistemler rekor kıran bir internet trafiği seviyesine ulaşıyor. 2017 yılında kurulumu sağlanan yeni denizaltı kablolarının uzunluğu, 74,000 kilometreden fazla fiber altyapı ile 2001 yılında bu pazarda yaşanan büyük hareketlilikten sonra emsali görülmemiş bir ivme yakaladı.

Denizaltı kablolarındaki artış, önümüzdeki üç sene içinde hızlanarak, 74 sistem kadar çok bir büyüme ile toplamda 300,000 kilometreyi aşan bir uzunluğa erişebilir ki bu tahmini olarak, tüm ana denizaltı rotalarına yayılacak 8,8 milyar USD’lik bir değer demek.

Peki bu büyümenin itici gücü ne? DE-CIX, büyüyen denizaltı kablo pazarı ile birbirine bağlı ağlara ilişkin global pazar arasındaki korelasyonu değerlendirmek üzere TeleGeography ile bir işbirliği yaptı.

Denizaltı arz ve talebini tetikleyen ana etkiyi belirlemek, yeni nesil kablo mimarlarının rota önceliklerini anlamak, birbirine bağlı pazarlar gibi büyüyen diğer alanları bulmak ve denizaltı ağlar ile birbirine bağlı pazarların gelişiminin birbirine paralel bir seyir izleyip izlemediklerini görmek için spesifik pazarları değerlendirmek. İşte DE-CIX’in yeni analizi, denizaltı kablolar ve internet değişimi yapan pazarların paylaştığı bu önemli sinerji hakkında net bir izlenim sunuyor.

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