DE-CIX, TeleGeography ile bir işbirliği yaptı
DE-CIX, büyüyen denizaltı kablo pazarı ile birbirine bağlı ağlara ilişkin global pazar arasındaki korelasyonu değerlendirmek üzere TeleGeography ile bir işbirliği yaptı.
Birbirine bağlı ekosistem, dünya genelinde dinamik bir büyüme aşamasında. Yeni nesil kablo mimarları, denizaltı kablo yayılımında büyük bir artışa liderlik ediyor ve dünya genelinde birbiri ile eşleştirme (internet değişimi) yapan ekosistemler rekor kıran bir internet trafiği seviyesine ulaşıyor. 2017 yılında kurulumu sağlanan yeni denizaltı kablolarının uzunluğu, 74,000 kilometreden fazla fiber altyapı ile 2001 yılında bu pazarda yaşanan büyük hareketlilikten sonra emsali görülmemiş bir ivme yakaladı.
Denizaltı kablolarındaki artış, önümüzdeki üç sene içinde hızlanarak, 74 sistem kadar çok bir büyüme ile toplamda 300,000 kilometreyi aşan bir uzunluğa erişebilir ki bu tahmini olarak, tüm ana denizaltı rotalarına yayılacak 8,8 milyar USD’lik bir değer demek.
Peki bu büyümenin itici gücü ne? DE-CIX, büyüyen denizaltı kablo pazarı ile birbirine bağlı ağlara ilişkin global pazar arasındaki korelasyonu değerlendirmek üzere TeleGeography ile bir işbirliği yaptı.
Denizaltı arz ve talebini tetikleyen ana etkiyi belirlemek, yeni nesil kablo mimarlarının rota önceliklerini anlamak, birbirine bağlı pazarlar gibi büyüyen diğer alanları bulmak ve denizaltı ağlar ile birbirine bağlı pazarların gelişiminin birbirine paralel bir seyir izleyip izlemediklerini görmek için spesifik pazarları değerlendirmek. İşte DE-CIX’in yeni analizi, denizaltı kablolar ve internet değişimi yapan pazarların paylaştığı bu önemli sinerji hakkında net bir izlenim sunuyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle