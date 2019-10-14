DE-CIX tek bir bağlantı ile dünyaya açıyor
Frankfurt'taki merkezinde veri trafiği geçtiğimiz haftalarda en yüksek noktaya çıkarak, saniyede 7.1 Terabit ile yeni bir dünya rekoru yaratan DE-CIX'in Türkiye Bölge Direktörü Bülent Şen; şirketin son çalışmaları hakkında bilgi verdi. DE-CIX'in Türkiye'deki faaliyetlerini, yeni teknoloji ve hizmetlerini, internet altyapısıyla ilgili önemli detayları ve 16 Ekim tarihinde gerçekleşecek DE-CIX İstanbul Zirvesi'nin içeriğini Hürriyet'e anlattı.
Veri geçişine göre dünyanın en büyük İnternet Değişim Noktası olan DE-CIX Frankfurt, hız kesmeden büyümeye devam ederken, DE-CIX Istanbul ise yaygın altyapısı ile aynı ülke içerisinde Avrupa ve Asya olmak üzere iki kıtaya aynı anda hizmet veren dünyanın tek Internet Değişim Noktası.
İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir’de bulunan birçok veri merkezi ile çok sayıda ağa bağlanma fırsatı sağlamakla beraber önde gelen global ve bölgesel ağlara hizmet ediyor. DE-CIX Istanbul, mevcut ulusal ve uluslararası operatörler ile içerik dağıtım ağlarının İnternet Değişim Noktası’na geçmesiyle beraber büyüme kaydederken, özellikle, uluslararası ağlardan büyük ilgi gördü.
Son olarak Frankfurt DE-CIX’teki veri trafiği geçtiğimiz haftalarda en yüksek noktaya çıkarak, saniyede 7.1 Terabit ile yeni bir dünya rekoru yarattı.
DE-CIX'in Türkiye Bölge Direktörü Bülent Şen ise 16 Ekim tarihinde gerçekleşecek DE-CIX İstanbul Zirvesi'nin içeriğini ve Türkiye'nin internet altyapısıyla ilgili önemli detayları Hürriyet'e anlattı.
Sponsorlu içerik
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle