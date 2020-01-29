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Teknoloji
Haber Giriş: 29.01.2020 - 15:06,Son Güncelleme:/

DE-CIX St. Petersburg faaliyetine başladı

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DE-CIX St. Petersburg faaliyetine başladı

İnternet Değişim (IX) operatörü DE-CIX Frankfurt ve aynı zamanda DE-CIX’in stratejik iş ortağı da olan Rus Internet Değişim Noktası MSK-IX, tüm DE-CIX bağlantı hizmetlerinin St. Petersburg’ta erişilebilir olduğunu duyurdu.

Yeni lokasyon, MSK-IX destekli DE-CIX St. Petersburg olarak konumlandırılacak. Operasyonun başlaması itibariyle müşteriler, GlobePEER Remote, VirtualPNI ve DirectCLOUD gibi bağlantı hizmetlerinden faydalanabilecek. Yeni lokasyon sonrasında, kurumların bulut konusundaki ihtiyaçlarına da cevap vermeye başlayacak.   

DE-CIX’in Kuzey ve Doğu Avrupa Bölge Direktörü Maxim Pozdnyakov konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “MKS-IX ile stratejik bir işbirliği kurduktan ve amiral gemimiz olan Frankfurt’taki Internet Değişim Noktası ile Moskova lokasyonlarımız arasında doğrudan bir bağlantı inşa ettikten iki yıl sonra, daha çok müşteriye DE-CIX bağlantı hizmetlerinin faydalarını sunmak üzere bugün büyük bir adım daha atıyoruz. Rusya ve Avrupa ülkeleri arasında karşılıklı trafik için sürekli bir talep var – biz de bu talepleri karşılamak için buradayız.”  

İskandinavya’ya giriş için en ideal lokasyon olan DE-CIX St. Petersburg, DE-CIX’in bağlantı ekosistemini Kuzey ve Doğu Avrupa’ya yayma hedefi için oldukça stratejik bir büyüme. GlobePEER Remote ile müşteriler, tek bir bağlantı ile 3 kıtada 14 internet değişim noktasında eşleştirme yapabilecek. 

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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