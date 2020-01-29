DE-CIX St. Petersburg faaliyetine başladı

Yeni lokasyon, MSK-IX destekli DE-CIX St. Petersburg olarak konumlandırılacak. Operasyonun başlaması itibariyle müşteriler, GlobePEER Remote, VirtualPNI ve DirectCLOUD gibi bağlantı hizmetlerinden faydalanabilecek. Yeni lokasyon sonrasında, kurumların bulut konusundaki ihtiyaçlarına da cevap vermeye başlayacak.

DE-CIX’in Kuzey ve Doğu Avrupa Bölge Direktörü Maxim Pozdnyakov konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “MKS-IX ile stratejik bir işbirliği kurduktan ve amiral gemimiz olan Frankfurt’taki Internet Değişim Noktası ile Moskova lokasyonlarımız arasında doğrudan bir bağlantı inşa ettikten iki yıl sonra, daha çok müşteriye DE-CIX bağlantı hizmetlerinin faydalarını sunmak üzere bugün büyük bir adım daha atıyoruz. Rusya ve Avrupa ülkeleri arasında karşılıklı trafik için sürekli bir talep var – biz de bu talepleri karşılamak için buradayız.”

İskandinavya’ya giriş için en ideal lokasyon olan DE-CIX St. Petersburg, DE-CIX’in bağlantı ekosistemini Kuzey ve Doğu Avrupa’ya yayma hedefi için oldukça stratejik bir büyüme. GlobePEER Remote ile müşteriler, tek bir bağlantı ile 3 kıtada 14 internet değişim noktasında eşleştirme yapabilecek.