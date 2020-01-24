DE-CIX Singapur’da yeni bir Internet Değişim Noktasını hayata geçiriyor

Yeni lokasyon, DE-CIX Singapur olarak konumlandırılacak ve eşleştirme ve bulut dönüşüm gibi farklı bağlantı hizmetlerinin alınmasını sağlayan DE-CIX’in ödüllü bağlantı platformu Apollon üzerinden hizmet verecek. DE-CIX Singapur’un açılışı, DE-CIX’in Starwing Technologies Sdn. Bhd. Group işbirliği ile Malezya pazarına girişini duyurmasından sadece iki ay sonrasına denk geliyor. DE-CIX Singapur, Güneydoğu Asya’daki en yoğun pazarların birinde, birbirine bağlı bir ekosistem yaratacak.

DE-CIX International CEO’su Ivo Ivanov konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “DE-CIX 25 yıldır, dünya genelinde müşterilerin ihtiyaç duydukları her yerde, birbirine bağlı ve kolay erişim sağlanabilen, güvenli üsler oluşturmasıyla biliniyor. ASEAN Bölgesi’nin (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) kalbi olarak DE-CIX Singapur, bizim uluslararası ilerlememizde attığımız mantıklı bir adım. Singapur, son on yıldır bölge için oldukça etkili bir içerik üssü iken, önemli içerik ve bulut bilişim oyuncuları ayak izlerini ASEAN boyunca genişletmeye başladı. Bu aynı zamanda, bizim bölgede gelecek yıl ya da iki yıl içinde güçlü ve güvenli bir bağlantı ekosistemi oluşturmak üzere atacağımız adımlara da bir zemin oluşturacak. ASEAN pazarları içinde bağlantı oluşturmak isteyen milyonlarca lokal ve uluslararası kullanıcı var. Düşük gecikme süresi talebi ve videoların, ödemelerin, oyun ve diğer uygulamaların (on-demand ve canlı yayınlanan spor aktiviteleri) yarattığı büyük trafik hacimleri oldukça büyük”

2020, şirketin 25’inci yılını kutlaması sebebiyle DE-CIX tarihinde oldukça özel bir yıl. Almanya’nın Frankfurt şehrinde dünyanın lider Internet Değişim Noktası’nı kurmanın ötesinde, DE-CIX son yıllarda kaydettiği uluslararası ilerlemede de rakipsiz bir konumda: DE-CIX, DE-CIX New York ile Kuzey Amerika’nın doğu kıyısında operatör ve veri merkezi bağımsız bir Internet Değişim Noktası’na liderlik ediyor. Diğer yandan, 2016 yılında kurulan DE-CIX Madrid ile dünyada en hızlı büyüyen Internet Değişim Noktası’na da ev sahipliği yapıyor. DE-CIX ayrıca 2018 yılında Hindistan pazarına oldukça başarılı bir giriş yaptı ve Mumbai, Chennai, Kolkata ile Delhi’de bağlantı üsleri kurdu. DE-CIX bugün, 100’den fazla ülkeden 1800’ün üzerinde bağlı ağ ile Avrupa, Orta Doğu, Güneydoğu Asya ve Kuzey Amerika’da 20’den fazla Internet Değişim Noktası’nı yönetiyor.