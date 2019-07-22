DE-CIX Academy platformu ortaya çıktı
İnternet Değişim Operatörü DE-CIX, müşterileri ve ilgili partiler için özel bir eğitim programı olan DE-CIX Academy platformunu oluşturdu. Platform, bilgi dokümanlarının yanı sıra, canlı olarak katılım sağlanabilen ya da sonrasında geçmiş kayıtların izlenebildiği webinarlar’dan oluşuyor.
Üstelik, dokümanların hepsi indirilebiliyor. DE-CIX Academy’nin çalışmalarına liderlik eden ve eğitim programlarından sorumlu olan Wolfgang Tremmel, DE-CIX Academy’nin ana hedeflerini şöyle açıklıyor: “Ağ uzmanları mezun olduklarında çoğu kez çok karmaşık bir teorik bilgiye sahip oluyorlar ancak internet sağlayıcıları arasındaki “routing” süreçleri için günlük pratik tecrübeler edinme fırsatları ne yazık ki çok olamıyor. Aynı durum daha önce Intranet’ten sorumlu olan ve şu an iş değiştiren uzmanlar için de geçerli. İşte bu yüzden DE-CIX Academy kuruldu”.
Almanca ve İngilizce olan webinar’lar, sunum ve uygulama bölümünden oluşuyor. Sona eren webinar’ların kayıtları DE-CIX web sitesinde erişime açık olduğu gibi, gelecek webinar’ların tarihleri de burada listeleniyor. Geçen sene akademi bünyesindeki ana odak, konuya giriş, BGP ve IPv6, BGP Güvenliği gibi konuları kapsayan “Uygulamada Sınır Geçit Protokolü (Border Gateway Protocol – BGP)” etrafında şekillendi. En önemli bilgiler ise kısaca bilgi kartlarında özetlendi. DE-CIX Academy aynı zamanda, pek çok konuda çalışma dokümanları ve makaleler gibi indirilmek üzere hazırlanan materyaller de sağlıyor. Ana konu başlıkları genellikle; eşleştirme, karadelik hizmeti hakkındaki bilgiler, birçok bulut hizmet sağlayıcısı ile bağlantı sağlayan teknik bilgi içerikli rehberler ve global telekomünikasyon ekosistemine ilişkim pazar çalışmalarından oluşuyor.
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