DE-CIX Academy platformu ortaya çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriDE-CIX Academy platformu ortaya çıktı
GeriTeknoloji DE-CIX Academy platformu ortaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
22.07.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

DE-CIX Academy platformu ortaya çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
DE-CIX Academy platformu ortaya çıktı

İnternet Değişim Operatörü DE-CIX, müşterileri ve ilgili partiler için özel bir eğitim programı olan DE-CIX Academy platformunu oluşturdu. Platform, bilgi dokümanlarının yanı sıra, canlı olarak katılım sağlanabilen ya da sonrasında geçmiş kayıtların izlenebildiği webinarlar’dan oluşuyor.

Üstelik, dokümanların hepsi indirilebiliyor. DE-CIX Academy’nin çalışmalarına liderlik eden ve eğitim programlarından sorumlu olan Wolfgang Tremmel, DE-CIX Academy’nin ana hedeflerini şöyle açıklıyor: “Ağ uzmanları mezun olduklarında çoğu kez çok karmaşık bir teorik bilgiye sahip oluyorlar ancak internet sağlayıcıları arasındaki “routing” süreçleri için günlük pratik tecrübeler edinme fırsatları ne yazık ki çok olamıyor. Aynı durum daha önce Intranet’ten sorumlu olan ve şu an iş değiştiren uzmanlar için de geçerli. İşte bu yüzden DE-CIX Academy kuruldu”.

Almanca ve İngilizce olan webinar’lar, sunum ve uygulama bölümünden oluşuyor. Sona eren webinar’ların kayıtları DE-CIX web sitesinde erişime açık olduğu gibi, gelecek webinar’ların tarihleri de burada listeleniyor. Geçen sene akademi bünyesindeki ana odak, konuya giriş, BGP ve IPv6, BGP Güvenliği gibi konuları kapsayan “Uygulamada Sınır Geçit Protokolü (Border Gateway Protocol – BGP)” etrafında şekillendi. En önemli bilgiler ise kısaca bilgi kartlarında özetlendi. DE-CIX Academy aynı zamanda, pek çok konuda çalışma dokümanları ve makaleler gibi indirilmek üzere hazırlanan materyaller de sağlıyor. Ana konu başlıkları genellikle; eşleştirme, karadelik hizmeti hakkındaki bilgiler, birçok bulut hizmet sağlayıcısı ile bağlantı sağlayan teknik bilgi içerikli rehberler ve global telekomünikasyon ekosistemine ilişkim pazar çalışmalarından oluşuyor.

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?