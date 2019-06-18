DE-CIX 2018 yılı rakamsal verilerini yayınladı

2018 yılı konsolide yıllık bilançoda tüm şirket birimlerinin global cirosu, 35,7 milyon Euro’ya yakın bir rakamla geçmiş yıla kıyasla yüzde 12 arttı. Uluslararası aktivitelerden elde edilen gelirler 2017 yılına kıyasla büyük sıçrama kaydederek yüzde 27 oranında arttı ve 2018 yılında toplam şirket cirosunun yüzde 11’inden fazlasını oluşturdu. 2018 yılı için faiz ve vergiler (FVÖK) öncesi kar 2,2 milyon Euro olurken, faiz, amortisman ve vergi öncesi kar ise 4,2 milyon Euro olarak açıklandı. 2018 finansal yılında, herhangi bir borç sermaye kullanımı olmadı.

2018 yıl sonuna gelindiğinde dünya genelinde neredeyse 1600 müşteri DE-CIX İnternet Değişim platformuna bağlandı, bu sayı geçen seneye oranla hemen hemen yüzde 30’luk bir artışa tekabül ediyor. Bağlı müşteri kapasitesi de 2017 yılına kıyasla yüzde 35 oranında arttı ve 45 Terabit’in üzerine çıktı. Artırılmış bant genişliği konusundaki müşteri talebi ise bir başka veriyi ortaya koydu: DE-CIX’in tüm lokasyonlarında 100-Gigabit Ethernet (GE) portları 300’ü buldu ve yüzde 45 oranında büyüme kaydetti. DE-CIX Frankfurt, yoğun zamanlardaki veri geçişi saniyede 6.7 Terabit (Tbit/s) oldu.

DE-CIX CEO’su Harald A. Summa, 2018 büyüme verilerini yorumlayarak şunları söyledi: “2018 yılındaki büyümemiz, bir tarafta kapasiteye olan talebin büyümesine, diğer tarafta ise yeni lokasyonların kurulması, iş ortaklıkları ve bölgesel erişim noktalarına dayanıyor. Almanya iç pazarında, DE-CIX olarak “Sınırları Aşmak” üzerine bir strateji benimsedik ve iş ortaklarımızın desteği ile veri merkezlerinin faaliyet alanını genişlettik. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için bu, dünya genelinde DE-CIX platformlarına bağlı olan ağlara erişmenin en kolay yolu. Dahası, DE-CIX Hizmetleri – buluta bağlanmak ya da farklı uluslararası DE-CIX lokasyonları ile birbirine bağlı bir ekosistem yaratmak – artarak ve çok daha sık bir talep görüyor”.

DE-CIX’in Uluslararası faaliyetlerinden sorumlu Ivo Ivanov: “Global ölçekte sağladığımız hizmetlerle DE-CIX olarak sunduğumuz çözümleri artırmak için uluslararası düzeyde bir coğrafi yayılım sağlamak önemli bir öncelik. Sonuç olarak, 2017 yılında, dünyanın en önemli pazarlarında, örneğin Hindistan, ortak bir girişim kurduk ve bu işbirliğini Madras, Kalküta ve Delhi gibi üç yeni lokasyona daha taşıyacağız. 2019 finansal yılı süresince global olarak yeni DE-CIX İnternet Değişim noktaları eklenmeye devam edecek. Şu sıralar Asya pazarı ile yakından ilgileniyoruz”.

Veri geçişine göre dünyanın en büyük İnternet Değişim Noktası olan DE-CIX Frankfurt, 2018 yılında hız kesmeden büyümeye devam etti. Müşteri büyümesi geçen yıla oranla neredeyse yüzde 10 arttı ve 100-GE Portlar – yüzde 40 artış – için oluşan güçlü talep, bant genişliği konusunda büyüyen talebi de ortaya çıkardı. Bu aynı zamanda bağlı kapasite konusunu da büyük ölçüde etkiledi ve bağlı kapasite yüzde 30’un üzerinde artarak 36.50 Terabit oldu. Diğer yandan, Frankfurt hala en yoğun trafikte dünya rekoru sahibi: 2018 yılı sonunda, dünya rekoru 6.7 Tbit/s oldu. Genel olarak, Hamburg, Duesseldorf ve Münih gibi Almanya’nın bölgesel İnternet Değişim noktaları, müşteri sayısında yüzde 37’nin üzerinde konsolide büyüme kaydederken, bağlı kapasitede de büyüme oranı yüzde 40’ın üzerine çıktı.

DE-CIX Kuzey Amerika, New York ve Dallas’ta bulunan iki lokasyonu ile Kuzey Amerika’nın en hızlı büyüyen operatör ve veri merkezi bağımsız Internet Değişim operatörü. 2018 yılının sonunda 200’ün üzerinde bağlı ağ ile DE-CIX New York, New York’ta en geniş operatör ve veri merkezi bağımsız Internet Değişim Noktası haline gelerek bölgede birinci sıraya yerleşti. Müşteri sayısı yüzde 22 oranında artarken 100 GE Portları’na olan talep ise yüzde 70 arttı. DE-CIX Dallas da 2018 yılında önemli bir başarı kaydetti. Müşteri sayısı neredeyse yüzde 26 oranında artarken, bağlı ağ sayısı da 50 oldu.



Madrid, Marsilya ve Palermo’daki müşteri tabanı yüzden 22 oranında artarken DE-CIX Marsilya bağlı ağlarda (ASN) elde ettiği yüzde 41’lik büyüme ile dikkat çekti. DE-CIX Madrid ise 2017 yılına oranla yüzde 26 büyüyerek 2018 yılı sonunda elde ettiği 135 bağlı müşteri ile heyecanlı ve başarılı bir yılı daha geride bıraktı. Müşterilerin büyük çoğunluğundan gelen daha geniş bant genişliği talebiyle 10GE portları 2018 yılında yüzde 33 arttı, platforma bağlı 100GE port sayısı ise üçe katlandı. Sonuç olarak, bağlı kapasite yüzde 70 artarak yıl sonunda 1.500Gbit’e ulaştı.



İki kıtayı birbirine bağlayan DE-CIX Istanbul



DE-CIX Istanbul, yaygın altyapısı ile aynı ülke içerisinde Avrupa ve Asya olmak üzere iki kıtaya aynı anda hizmet veren dünyanın tek Internet Değişim Noktası. Istanbul, Ankara, Bursa ve İzmir’de bulunan birçok veri merkezi ile çok sayıda ağa bağlanma fırsatı sağlamakla beraber önde gelen global ve bölgesel ağlara hizmet ediyor. DE-CIX Istanbul, mevcut ulusal ve uluslararası operatörler ile içerik dağıtım ağlarının İnternet Değişim Noktası’na geçmesiyle beraber 10GE portlarda yüzde 30’a yakın güçlü bir büyüme kaydetti. Özellikle, uluslararası ağlardan büyük ilgi gördü. Sonuç olarak, 2018 yılında bağlı kapasite yüzde 27 oranında artarak 327 Gbit’e ulaştı, en yoğun trafik ise neredeyse ikiye katlanarak saniyede 45 Gbit’ten 90 Gbit’e yükseldi. Ayrıca, DE-CIX Istanbul Almanya’dan sonra DE-CIX DirectCLOUD ürününün satışını gerçekleştiren ilk lokasyon oldu.



2017 boyunca, DE-CIX destekli Birleşik Arap Emirlikleri İnternet Değişim Noktası, güçlü DE-CIX Apollon teknoloji platformuna geçti ve 100GE için hazır konuma yükseldi. 2018 yılındaki bir dönüm noktası, ilk lider global içerik sağlayıcısının 100 GE ile Birleşik Arap Emirlikleri İnternet Değişim Noktasına bağlanması oldu. Yeni müşterilerde yüzde 19’un üzerinde büyüme yaşanırken, toplam bağlı kapasite de yüzde 29 arttı ve 2018 yılında 550 Gbits’in üzerine çıktı. Buna ek olarak, en yoğun trafik yıl boyunca sürekli olarak artarak 100 Gbit/s eşiğini aştı, bu oran geçen seneye kıyasla yüzde 31’lik bir büyümeye tekabül ediyor.

2017 sonuna doğru DE-CIX ailesine ortak bir girişim olarak katılan Mumbai İnternet Değişim Noktası 2018’de önemli bir ilerleme kaydetti ve şu an Hindistan’ın en önemli İnternet Ağ Geçidi’nde en büyük İnternet Değişim Noktası oldu. 2018 yılının sonunda 129 müşteri DE-CIX hizmetlerini kullanıyordu, 2017 yılına kıyasla müşteri sayısındaki büyüme yüzde 170’e yakın. Ayrıca, toplam bağlı müşteri kapasitesi de yüzde 106 artarak, 650 Gbits oldu.

2018 sonlarında, DE-CIX ve Rusya’nın lider İnternet Değişim Noktası MSK-IX stratejik bir işbirliği kurdu. En başta bu işbirliği, DE-CIX’in Frankfurt’taki müşterilerine MSK-IX ile doğrudan eşleştirme yapma imkanı sunma amacını güdüyor. Bu amaçla, iki İnternet Değişim Noktası birbirine bağlandı ve her operatör kendi lokasyonlarında yani Moskova ve Frankfurt’ta ürünlerini sunuyor. Sonuç olarak, Frankfurt’taki müşteriler, Rusya’daki tüm hizmet portföyüne ulaşmak için “Tek Durak Noktası”na erişim sağlayabiliyor.