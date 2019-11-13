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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.11.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

DDoS saldırılarının yarısı eylülde gerçekleşti

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DDoS saldırılarının yarısı eylülde gerçekleşti

Kaspersky, DDoS saldırılarının büyük çoğunluğunun (yüzde 53) eylül ayında gerçekleştirildiğini tespit etti.

Kaspersky açıklamasına göre, DDoS saldırılarındaki artış, oldukça basit türde olmasına rağmen çok sayıda yapılan saldırılar nedeniyle gerçekleşti. Buna rağmen bu yılın önceki çeyreklerindeki toplam artış, genellikle siber suçlular tarafından gerçekleştirilen ve uygulama katmanına odaklanan akıllı saldırıların sayısındaki artıştan kaynaklandı.

Kaspersky DDoS Koruma'dan elde edilen istatistiklere göre, 2019'un üçüncü çeyreğinde gerçekleşen DDoS saldırılarının sayısı önceki çeyreğe kıyasla 3'te bir (yüzde 30) ve 2018'in üçüncü çeyreğine kıyasla yüzde 32 artış gösterdi. Bu artışın başlıca sebebinin, sonbahardaki zararlı aktivitelerde görülen ani yükseliş olduğu belirtildi. 

Yılın üçüncü çeyreğinde "akıllı" saldırıların tüm DDoS saldırıları içindeki payı ise yüzde 28'e düştü. İkinci çeyrekte yüzde 50 olan bu pay, 2018'ün üçüncü çeyreğine kıyasla sadece yüzde 7 artış gösterdi.

Yazın ilk ayları sakin geçerken, DDoS saldırılarının büyük çoğunluğu (yüzde 53) eylül ayında tespit edildi. Kaspersky istatistiklerine göre, eylülde önlenen saldırıların yüzde 60'ı okullara ve elektronik dergi sitelerine karşı düzenlendi.

Kaspersky uzmanları, söz konusu saldırıların DDoS kampanyaları düzenleme konusunda fazla bilgili olmayan okul çağındaki "holiganlar" tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini varsayıyor.

Akıllı saldırıların ortalama süresi yılın ikinci çeyreğine kıyasla büyük bir değişim göstermedi ancak geçen yılın üçüncü çeyreğine kıyasla neredeyse 2 katına çıktı. Öte yandan, tüm saldırıların ortalama süresi çok az düşüş gösterdi ve bu duruma üçüncü çeyrekteki kısa süreli saldırıların sayısındaki büyük artış neden oldu.

"DDoS, en pahalı ikinci siber vaka türü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky DDoS Koruma Ekibi'nde iş geliştirme müdürü olan Alexey Kiselev, okul yılının başlangıcını DDoS saldırılarında artışla kutlayan genç holiganların dönemsel aktivitelerine karşılık DDoS saldırılarında daha profesyonel olan kısımda büyük değişimler olmadığını belirtti.

Önceki çeyreğe kıyasla akıllı saldırıların sayısında büyük bir artış görmediklerini ve saldırıların ortalama uzunluğunun da aynı olduğunu aktaran Kiselev, şunları kaydetti:

"Bu yine de işletmelere ciddi zararlar veriyor. Bilgi teknolojileri alanındaki karar alıcılar arasında yaptığımız anket, DDoS saldırılarının KOBİ'ler açısından veri sızıntılarına neden olan en pahalı ikinci siber vaka türü olduğunu ortaya koydu. Sızıntı başına ortalama maliyetin 138 bin dolar olduğu tahmin ediliyor."

Kaspersky, DDoS saldırılarından korunmak isteyen kurumlara şu tavsiyelerde bulundu:

"Web ve bilgi teknolojileri kaynaklarınızın yoğun trafiği kaldırabileceğinden emin olun. DDoS saldırısıyla karşılaştığınızda internet servis sağlayıcınızla nasıl iletişime geçeceğinizi önceden öğrenin. Kurumunuzu saldırılara karşı korumak için profesyonel çözümler kullanın."

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
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