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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
07.08.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

DDoS saldırılarında yaz aylarında patlama yaşanıyor

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DDoS saldırılarında yaz aylarında patlama yaşanıyor

2019’un ikinci çeyreğinde DDoS saldırılarının sayısı geçen yıl aynı döneme göre %18 arttı. Düzenlenmesi ve karşı konulması daha zor olan uygulama katmanı saldırılarında önemli artış gözlendi. Bu tür saldırılar 2018’in 2. çeyreğine kıyasla %32 arttı. Bu nedenle, bu tür saldırılar Kaspersky DDoS Protection tarafından engellenen tüm saldırıların yaklaşık yarısını (%46) oluşturdu.

Kaspersky’nin 2019 2. Çeyrek DDoS raporuna göre, bu dönemde düzenlenen saldırıların sayısı 1. çeyreğe kıyasla %44 azaldı. Genellikle ilkbaharın sonu ve yaz döneminde faaliyetler azaldığı için bu düşüş normal kabul ediliyor. Ancak, daha önceki yıllarda aynı dönemle karşılaştırma yapıldığında DDoS saldırılarının 2018’e göre %18, 2017’ye göre ise %25 arttığı belirlendi.

Mevsimsel düşüşün uygulama katmanı saldırılarına olan etkisi ise çok az oldu. Bu tür saldırıların sayısı bir önceki çeyreğe göre yalnızca %4 azaldı. Bu tür saldırılar, yalnızca ağı değil sunucu kaynaklarını da ele geçirmek için uygulamaların belirli işlevlerini veya API’larını hedef alıyor. Yasal talepler kullanıldığından bu saldırıları tespit etmek ve önlemek de daha zor oluyor. 2018’in 2. çeyreğiyle kıyaslandığında bu tür saldırıların neredeyse üçte bir (%32) oranında arttığı görüldü. Ayrıca bu saldırıların 2019’un 2. çeyreğindeki oranı da %46’ya yükseldi. Bu da yılın ilk çeyreğine göre %9, 2018’de aynı döneme göre ise %15 daha fazla saldırı düzenlendiği anlamına geliyor. 

Kaspersky DDoS Koruma Ekibi İş Geliştirme Müdürü Alexey Kiselev, “Eğlence için DDoS saldırısı düzenleyen kişiler genellikle yazın tatile çıkar ve Eylül ayına kadar faaliyetlerine arar verir. Ancak bu çeyrekteki istatistikler, karmaşık DDoS saldırıları düzenleyen profesyonel saldırganların yaz aylarında da çalıştığını gösteriyor. Bu eğilim şirketler için endişe verici. Çoğu kurum yüksek hacimli trafiğe karşı korunuyor fakat uygulama katmanına yönelik DDoS saldırılarında hacim düşük olsa bile zararlı faaliyetleri tespit etmek gerekiyor. Kurumlara bu tür karmaşık saldırılara karşı koyabilen DDoS koruma çözümleri kullanmalarını tavsiye ediyoruz.” dedi. 

Komut ve kontrol sunucularından botlara giden komutlar üzerinde yapılan analiz sonucunda, 2019’un 2. çeyreğinde düzenlenen en uzun DDoS saldırısının 509 saat yani yaklaşık 21 gün sürdüğü tespit edildi. Bu saldırı, Kaspersky’nin botnet faaliyetlerini takip etmeye başladığı 2015’ten bu yana tespit ettiği en uzun saldırı oldu. Bundan önceki en uzun saldırı 2018’in 4. çeyreğinde gerçekleşen 329 saatlik saldırıydı.

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