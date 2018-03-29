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    DDoS saldırıları son çeyrekte 2 kat arttı

    Hürriyet Haber
    29.03.2018 - 12:56 | Son Güncelleme:

    Kripto paraların artışıyla paralel olarak dünya çapında yoğunlaşan DDoS saldırıları, iş sürekliliğinde kesintilere ve maddi kayıplara neden oluyor

    Radore, 2017 yılının ikinci çeyreğinden itibaren Dağıtık Hizmet Engelleme (DDoS) saldırılarının arttığını, saldırılar karşısında önlemler alınması gerektiğini açıkladı. DDoS saldırıları 2017 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 43 artarken, hedeflerin yüzde 60’tan fazlasına yapılan saldırıların tekrarlandığı görüldü.

    Kripto paralar ve finansal tabanlı yeni nesil teknolojilerin kullanımının artmasına paralel olarak DDoS saldırılarının da arttığına dikkat çeken Radore Veri Merkezi Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kubilay Akyol, “Kısa süre önce dünyanın en önemli yazılım geliştirme platformlarından birine dünyanın en büyük DDoS saldırısı gerçekleştirildi. Saldırı yapılan platform tam 8 dakika boyunca saniyede 126 milyon paket ile toplamda 1.3 Tbps’lık bir saldırıya maruz kaldı. Bir önceki en büyük saldırı ise son saldırının yaklaşık yarısı (620 Gbps) kadardı. Bu veriler, iş sürekliliğinde kesintiye neden olabilecek yeni büyük saldırıların da habercisi” dedi.

    “Trafik şirket sunucusuna varmadan temizlenmeli”

    Zeki Kubilay Akyol, bu tür saldırıları tek bir sunucu ile karşılamak yerine, BT altyapılarının saldırının henüz kaynaktan sunucuya ulaşmadan önce filtrelendiği, yeni nesil güvenlik standartlarına uygun ve yedekli bir network altyapısına sahip veri merkezinde barındırılması gerektiğine dikkat çekti. Akyol’un verdiği bilgilere göre, Radore’de saldırı anındaki trafiğin Türkiye’nin içinde veya dışında bir kaynaktan gelmesi durumuna göre, birbirinden bağımsız çalışan 2 farklı servis, birbirini tamamlayacak ve tüm spektrumu kapsayacak şekilde devreye alınıyor.

    Etiketler: ddos nedir
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