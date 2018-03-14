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    DC süper kahraman dosyaları: Wonder Woman

    Hürriyet Haber
    14.03.2018 - 09:16 | Son Güncelleme:

    Wonder Woman yani Diana Prince Cennet Adası’ndaki Amazon kabilesinin kraliçesi Hippolyte’nin kızıdır. Bu adaya uçağı düşen Steve Trevor’a aşık olur ve macera burada başlar.

    Diana Prince, Steve Trevor ile birlikte gerçek dünyaya döner ve adalet dağıtmaya başlar. Annesi bu duruma karşı çıkmaktadır. Ancak Diana bir yolunu bulur ve Wonder Woman olur. Annesi, Diana’nın kilden oluştuğunu söylese de daha sonra Zeus’un kızı olduğu ortaya çıkmıştır.

    Karakterin güçlerine gelecek olursak Wonder Woman yarı tanrıdır. Superman ile savaşabilecek bir güce sahiptir. Hayvanlarla da oldukça iyi anlaşabilmektedir. Karakterin elinde doğruluk kementi bulunmaktadır. Bu kement asla kopmayan bir yapıya sahiptir ve yakaladığı kişiye doğruyu söyletir. Wonder Woman kılıç ve kalkanı da ustaca kullanmaktadır. Bilekleri ve tacı da gerektiğinde hem savunma hem de saldırı için önemli eşyaları arasında yer almaktadır.

    Etiketler: DC süper kahraman dosyaları , Wonder Woman , Kimdir , Güçleri
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