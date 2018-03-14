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    DC süper kahraman dosyaları: Superman

    Hürriyet Haber
    14.03.2018 - 09:16 | Son Güncelleme:

    DC'nin sevilen ve en çok bilinen kahramanı Superman bir insan değildir. Yok olmuş Kripton gezegeninden gelmiştir. Gezegen patlamadan önce annesi tarafından Kripton'dan kurtulmuştur.

    Annesi onu bilerek Dünya'ya göndermiştir. Çünkü sarı güneşin ona üstün güçler vereceğini biliyordur. Smallville kasabasına düşen Kal-El'i yani Superman'i Martha ve Jonathan Kent isimli bir çift bulmuştur. Ona Clark ismini vererek kendi çocukları gibi yetiştirmişlerdir. Üniversiteyi Metropolis kentinde okuyan Clark, daha sonra Daily Planet gazetesinde işe başlar. Burada Lois Lane ile tanışır. 

    Karakterin güçlerine gelecek olursak Superman'in X-ray görüşü, teleskobik görüş, mikroskobik görüş ve benzeri görüş yetenekleri bulunmaktadır. Ayrıca Superman'in süper ses, süper nefes, dayanıklılık, süper güç, süper hız, solar enerji emme, yaralanmazlık, süper zeka ve uçabilme yetenekleri de bulunuyor. Zayıf noktası ise Kriptonit gezegeninin parçalarıdır. 

    Etiketler: DC süper kahraman dosyaları , Superman , Kimdir , Güçleri
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