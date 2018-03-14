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    DC süper kahraman dosyaları: Green Lantern

    Hürriyet Haber
    14.03.2018 - 19:05 | Son Güncelleme:

    Green Lantern’lar OA isimli bir gezegende merkezi bulunan ve tüm galaksiyi koruma amacıyla kurulmuş Green Lantern Corbs’un üyeleridir. Bu üyeler irade yüzüklerine sahip kişilerden oluşur.

    Bu yüzüğe sahip olan kişiler insan veya farklı bir türden olabilir. Toplamda 3600 sektörü korurlar. Ayrıca yüzüklerini belirli periyotlarda fenere dokundurarak şarj etmeleri gerekir. Green Lantern Corbs’un üyelerinden olan Hal Jordan, yüzüğü Abin Sur’dan almıştır. Abin Sur ölmeden önce dünyaya düşmüş ve güç yüzüğünü Hal Jordan’a vermiştir.

    Hal Jordan, aslında bir test pilotudur. Erken yaşta babasını uçak kazasında kaybetmesi üzerine ona pilot olma isteği doğmuştur. Bu iradesinden dolayı Abin Sur ona yüzüğü vermiştir. Karakterin yeteneklerine gelecek olursak, yüzükle birlikte uçabilir, zihniyle değişik objeler yaratabilir. Ayrıca yarı dayanıklılığa sahiptir ve gücü iradesinden gelmektedir. Yani iradesi oldukça kuvvetlidir.

    Etiketler: DC süper kahraman dosyaları , Green Lantern , Kimdir , Güçleri
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