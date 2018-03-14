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    DC süper kahraman dosyaları: Green Arrow

    Hürriyet Haber
    14.03.2018 - 09:16 | Son Güncelleme:

    Arrow yani Oliver Queen, oldukça Batman’a benzemektedir. Ancak onu Batman’den farklı kılan yanları ise…

    Oliver Quenn ilk başlarda Batman gibi zengin biridir. Ancak bir süre sonra bütün servetini kaybederek yoksul bir vatandaş olur. Burada Batman’den olan farklılığı başlar. Batman’den bir diğer farklılığı ise karakter belediye başkanıdır. 

    Karakterin dönüşümüne gelecek olursak Oliver Quenn’in babası ile çıktığı bir yat gezisinde yatları batar. Daha sonra kendini terkedilmiş bir adada bulan Oliver, burada kendini geliştirir. Bu sayede okçuluk yeteneği dövüş yeteneği gibi özellikler kazanır. Daha sonra evine yani Star City’e dönerek kendini şehri korumaya adar.

    Etiketler: DC süper kahraman dosyaları , Green Arrow , Kimdir , Yetenekleri
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