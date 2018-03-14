DC süper kahraman dosyaları: Flash

Barry Allen, DC evrenindeki önemli karakterlerden biridir. Kendini insanları kurtarmak için birçok kez feda etmesi onu ayrı bir konuma koyar. Ancak sanıldığı gibi en hızlı Flash değildir. En hızlı Flash Wally West'dir. Barry Allen güçlerini yapay bir yıldırımın çarpması ile kazanmıştır.

Flash ve yakınları yaşlanmaz sonsuz bir gençliğe sahiptir. Gücünü Speed Force isimli bir güç kaynağından alan Flash'ın zamanda yolculuk etme, duvarların içinden geçme, yıldırım fırlatma, enerji duvarı oluştura ve hızını objelere veya diğer insanlara aktarma gibi özellikleri bulunmaktadır.