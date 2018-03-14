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    DC süper kahraman dosyaları: Cyborg

    Hürriyet Haber
    14.03.2018 - 19:05 | Son Güncelleme:

    Cyborg yani Victor Stone’un, babası S.T.A.R Labs’de Darkseid’ın işgali öncesinde yerleştirilen Mother Box’lardan biri üzerinde çalışmaktadır. Babası ile tartışan Victor Stone’un elinde bu kutu patlar ve…

    Bu kutunun patlaması üzerine babası onu kurtarmak için ona kendisinin bile bilmediği nanitleri enjekte edip, kopan uzuvlarının ve işlevsiz kalan organlarını robot parçaları ile değiştiriyor. Babasının bu yaptığı şey onu kurtarmaya yetiyor ancak Victor bu durumdan pek hoşnut olmuyor.

    Daha sonra Darkseid’ın işgali üzerine otomatik çalışan savunma sistemlerini görünce neler yapabileceğini fark edip Justice League’ye katılıyor. Yani Justice League’in kurucu üyelerinden biri oluyor. Karakterin güçlerine gelecek olursak Cyborg, bütün teknolojik aletlerle konuşabiliyor. Uçmak, jet açmak, sensör kullanmak, fiziksel ve enerji saldırılarına dayanıklılık gibi özellikleri de bulunuyor.

    Etiketler: DC süper kahraman dosyaları , Cyborg , Kimdir , Güçleri
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