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    DC süper kahraman dosyaları: Costantine

    Hürriyet Haber
    14.03.2018 - 19:05 | Son Güncelleme:

    John Costantine, yani Hellblazer, bir büyücü, gizli dedektif ve dolandırıcıdır. Daha anne karnındayken şansızlıklar ile boğuşan Costantine’in hayatı boyunca bu şansızlığı devam etti.

    Anne rahminde gelişimi engellenmiş bir ikiz olarak dünyaya gelen John’un şansızlığı burada başladı. Daha sonra annesini kaybetmesi ile devam eden bu şansızlık ve babasının onu suçlaması yüzünden sorunlu bir çocukluk yaşadı. Evden kaçıp Cheryl Master tarafından büyütülen Costantine, küçük yaşta büyü ile uğraşmaya başladı. Yaptığı ilk büyük büyü ile çocukluğundaki tüm masumiyeti ve kırılganlığı bir kutuya hapseden Costantine, daha sonra buradan da kaçtı.

    Arkadaşı Chas ile birlikte Londra’da bir eve taşındı. Daha sonra büyücülük ve iblis kandırma konusunda iyice ustalaşan Costantine, her zaman büyücülük yerine olayları zekası ile çözmeyi tercih etti. Karakterin güçlerine gelecek olursak, büyücülükte oldukça ustadır. Çok iyi rol yapabilmektedir ve insanları kolayca manipüle edebilir. Ayrıca ufak bir derecede gerçekliği değiştirme gücü de bulunmaktadır. Çok iyi bir nişancıdır ve silah olarak 357 Magnum taşımaktadır.

    Etiketler: DC süper kahraman dosyaları , Costantine , Kimdir , Güçleri
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