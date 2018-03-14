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    DC süper kahraman dosyaları: Batman

    Hürriyet Haber
    14.03.2018 - 09:16 | Son Güncelleme:

    Batman yani gerçek adıyla Bruce Wayne, küçük yaşta annesi ve babasını kaybetmiştir. Gotham'da doğup büyüyen Bruce Wayne gündüzleri bir iş adamı geceleri ise suçluları sokaklardan temizleyen bir yarasa.

    Ailesinin ölümünden sonra intikam arayışına giren Bruce Wayne, kimya, suç bilimi, adli tıp, dövüş sanatları gibi pek çok alanda kendini geliştirmiştir. Daha sonra düşmanlarına korku salmayı amaçlayan Bruce Wayne, yarasa temasını kullanmaya karar vermiştir. Kendini Gotham şehri'nin kurtarılmasına adamıştır.

    Batman'in ustalaştığı birçok alan dışında, kullandığı ekipmanlar ve zekası da onu süper kahramanlarla aynı kefeye koyulmasını sağlıyor. Batmobile, Batcycle, Batplane gibi son teknolojiler ile donatılmış araçlara sahip olan karakterin, içinde kullanışlı aletlerin olduğu Utility Belt'i de bulunmaktadır. Batman her koşulu öngören ve hazırlık yapan bir kahramandır. 

    Etiketler: DC süper kahraman dosyaları: , Batman , Kimdir , Güçleri
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