Dauntless'ı indiren indirene: 5 milyonu devirdi!
İnternet üzerinden oynanan çoklu oyunculu bir oyun olan Dauntless, oyuncu sayısını her geçen gün artırıyor. Ücretsiz olarak oynanabilen Dauntless, kısa sürede 5 milyon oyuncu sayısına ulaşmayı başardı.
Fortnite ve PUBG gibi bazı oyunlar var ki, yayınlandığı günden bu yana büyük kitleleri kendilerinde toplamayı başararak büyük gelirlere ulaşmayı başarmış durumda. Ancak bu oyunlar elbette piyasada yalnız değil; Apex Legends da bu sene başlarında yayınlanan, reklamı yapıldığı dönemde büyük ilgi gören; ancak reklamların kesilmesiyle ilgiyi kaybeden bir oyun oldu. 50 milyon oyuncu barajını kısa sürede aşmış olsa da, eski günlerinden oldukça uzakta.
İnternet üzerinden çoklu oyuncu desteğine sahip bir diğer oyun ise Dauntless. Oyun, oyuncuların devasa canavarları avladığı ve gerçek zamanlı savaşlarla onları yendiği çevrim içi, çoklu oyunculu bir oyun. Dolayısıyla daha niş bir kitleye hitap ediyor ve ulaştığı 5 milyon oyuncu sayısı oldukça etkileyici.
Xbox One, PS4 ve bilgisayarda oynanabilen bu oyun, bilgisayarda Epic Games Store’a özel olarak bulunuyor.
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