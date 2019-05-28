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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
28.05.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Dauntless'ı indiren indirene: 5 milyonu devirdi!

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Dauntless'ı indiren indirene: 5 milyonu devirdi!

İnternet üzerinden oynanan çoklu oyunculu bir oyun olan Dauntless, oyuncu sayısını her geçen gün artırıyor. Ücretsiz olarak oynanabilen Dauntless, kısa sürede 5 milyon oyuncu sayısına ulaşmayı başardı.

Fortnite ve PUBG gibi bazı oyunlar var ki, yayınlandığı günden bu yana büyük kitleleri kendilerinde toplamayı başararak büyük gelirlere ulaşmayı başarmış durumda. Ancak bu oyunlar elbette piyasada yalnız değil; Apex Legends da bu sene başlarında yayınlanan, reklamı yapıldığı dönemde büyük ilgi gören; ancak reklamların kesilmesiyle ilgiyi kaybeden bir oyun oldu. 50 milyon oyuncu barajını kısa sürede aşmış olsa da, eski günlerinden oldukça uzakta.

İnternet üzerinden çoklu oyuncu desteğine sahip bir diğer oyun ise Dauntless. Oyun, oyuncuların devasa canavarları avladığı ve gerçek zamanlı savaşlarla onları yendiği çevrim içi, çoklu oyunculu bir oyun. Dolayısıyla daha niş bir kitleye hitap ediyor ve ulaştığı 5 milyon oyuncu sayısı oldukça etkileyici.

Xbox One, PS4 ve bilgisayarda oynanabilen bu oyun, bilgisayarda Epic Games Store’a özel olarak bulunuyor.

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