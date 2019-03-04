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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
04.03.2019 - 08:18, Son Güncelleme:

Dassault Systèmes'ten önemli bir satın alma daha

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Dassault Systèmes'ten önemli bir satın alma daha

Dassault Systèmes, önde gelen ERP yazılım şirketlerinden IQMS'i 425 milyon dolar karşılığında satın aldı. California merkezli IQMS'nin satın alınmasıyla Dassault Systèmes, 3DEXPERIENCE platformunu operasyonlarında dijital dönüşümü sağlamak isteyen küçük ve orta ölçekli imalat sanayi şirketlerinin kullanımına sunuyor.

IQMS’nin şirket ortamında kurulan EnterpriseIQ ve hizmet olarak yazılım şeklinde kullanılan WebIQ yazılımları sipariş işleme, planlama, üretim ve sevkiyat süreçlerini dijital ve gerçek zamanlı olarak birbirine bağlayarak orta ölçekli üreticiler için mühendislik, üretim ve iş ortamlarının yönetilmesine yönelik hepsi bir arada bir çözüm sunuyor. Dassault Systèmes IQMS’nin çözümlerini bulut üzerindeki 3DEXPERIENCE platformuna entegre ederek bu üreticilerin müşterilerine daha iyi hizmet edebilmeleri için gereken birlikte çalışma, üretim verimliliği ve iş esnekliği artışını sağlayacak uygun maliyetli bir çözüm sunacak. Birçoğu SOLIDWORKS kullanıcısı olan üreticiler aynı zamanda işleri büyürken ölçeği hızlı bir şekilde yükseltmek için gereken esnekliğe kavuşacak.

Bu üreticiler aynı zamanda üretim know-how ve hizmetlerini dünyanın en büyük sanal fabrikasına, çok sayıda tasarımcı ve mühendisten oluşan Dassault Systèmes’in 3DEXPERIENCE Marketplace platformuna sunarak yeni iş fırsatları elde edecek.
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Dassault Systèmes Başkan Yardımcısı ve CEO'su Bernard Charlès şunları söyledi: “Artık endüstriyi bir üretim yöntemi olarak değil bir değer yaratma süreci olarak düşünmeliyiz. Bu, yalnızca yeni şirketler ve eski ve büyük şirketler için değil yeni tüketici deneyimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunan yüzbinlerce üretici için de geçerlidir. IQMS üretim ve üretim ihtiyaçları konusunda derin bir bilgi birikimine sahip. Tekliflerimizi SOLIDWORKS kullananlara benzer şirketlere yönelik olarak genişletmemizi mümkün kılan yeni bir iş çözümleri kategorisi geliştirirken IQMS'in ekibe katılması son derece olumlu. Artık bu fenomen platformdan faydalanarak günümüzün Endüstri Rönesansı ortamında büyüyebilirler.”

Günümüzde orta ölçekli ERP üretim pazarı 5 milyar dolar büyüklüğünde ve 2023'e kadar yüzde 7 - 8 civarında büyüme öngörülüyor. Endüstriyi her anlamda dönüştüren bir dizi çok yönlü ve güçlü dijital teknoloji olarak tanımlanabilecek Endüstri Rönesansı bağlamında dünyada 250 bin küçük ve orta ölçekli işletme, giderek daha rekabetçi hale gelen global piyasada inovasyon yapmak ve daha hızlı büyümek için dijital dönüşüm yoluyla üretmenin ve iş yapmanın yeni yollarını bulmak ve bunları optimize etmek durumunda.

IQMS Başkanı ve CEO'su Gary Nemmers ise şunları ifade etti: “Şirketimiz yıllardır orta ölçekli üreticilere yönelik olarak tasarlanan ve kapsamlı destek ve eğitim hizmetleriyle tamamlanan bir üretim ERP sistemi sunmakta, imalat sanayi müşterilerimize karlarını maksimize edebilmeleri için yardımcı olmaktadır. Bu çabalarımız birçok raporda belgelenmiş ve bize çeşitli ödüller kazandırmıştır. Dassault Systèmes'in bir parçası olarak yeni bir adım atıyoruz ve global bir erişimle müşterilerimiz için yeni yaklaşımlar sağlıyor, operasyonel verimliliği ve etkinliği artırıyoruz.”

Dassault Systèmes, şirketin Profesyonel Çözümler global iş ortağı kanalı aracılığıyla sunulan ve desteklenen SOLIDWORKS uygulamaları ile elde ettiği orta ölçekli şirket müşteri tabanından faydalanarak IQMS'ye müşteri tabanını genişletmesi anlamında yardımcı olacak.

IQMS’nin çözümleri çoğu ABD'de bulunan 1000'den fazla müşteri tarafından kullanılıyor. Bu şirketlerin 20 ülkedeki 2000 üretim tesisi otomotiv, endüstriyel ekipman, tıbbi cihazlar, tüketici ürünleri ve ambalajlanmış ürünler alanlarında üretim yapıyor. Müşteriler arasında Westfall Technik, KKSP Precision Machining, AMA Plastics, Donnelly Custom Manufacturing, FlowBelow Aero Inc., Global Interconnect, Inc., Jabil Packaging Solutions, Schnipke Precision Molding, Steinwall Inc., Scientific, Inc., Sturgis Molded Products, Tribar ve Ventura Manufacturing Inc. bulunuyor. IQMS’nin 2017 cirosu 56 milyon dolar seviyesindeydi.

IQMS satın alma tutarı nakit olarak verilecek. İşlemin tamamlanması ABD'de anti-tröst onayının alınması gibi çeşitli genel şartlara tabidir. İşlemin 2019 başında tamamlanması bekleniyor. Dassault Systèmes'e Goldman Sachs ve Mintz Levin, IQMS'e ise Harris Williams ve Weil Gotshal & Manges tarafından danışmanlık hizmeti verildi.

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