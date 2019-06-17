Dassault Systèmes, Medidata Solutions’u satın aldı

ABD merkezli Medidata'yı ve sahip olduğu klinik ve ticari çözümleri satın almasıyla Dassault Systèmes, yeni tedavilerin ve sağlık teknolojilerinin araştırma ve keşif faaliyetlerine, geliştirme çalışmalarına, klinik testlerine, üretimine ve ticarileştirilmesine uçtan uca bir yaklaşım getirmek için Yaşam Bilimleri endüstrisine entegre bir iş deneyimi platformu sunarak mevcut durumdaki bilimsel tabanlı şirket konumunu güçlendirecek.

Konuyla ilgili yorum yapan Dassault Systèmes Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Bernard Charlès şu ifadeleri kullandı: “Bugün, kişiselleştirilmiş tıp ve hasta merkezli deneyimlerin geliştirilmesindeki karmaşıklığı çözmede Yaşam Bilimleri endüstrisi ve sanal dünyanın eriştiği önemli bir dönüm noktasındayız. Çok disiplinli bilimsel inovasyonlar gerçekleştirmek ve endüstriyel performans sağlamak için insanlar, fikirler ve veriler arasındaki noktaları birleştiren bir platform yaklaşımı gerekiyor. Medidata'nın klinik araştırmalardaki öncü konumu, 3DEXPERIENCE işbirliği platformundaki yaşam bilimleri çözümlerimizi tamamlıyor. Medidata'nın son zamanlarda gerçek dünya kanıtları ve analitiğine olan yönelimi, modelleme ve simülasyonun gücü ile birleştiğinde, sanal dünyanın yeni nesil hasta merkezli tedavi çalışmalarını nasıl hızlandıracağını gözler önüne seriyor. Artık Yaşam Bilimleri endüstrisinin dönüşümünü mümkün kılabilecek bir konumdayız ve bu başarı, şirketimizin ürün, doğa ve yaşam arasında bir uyum oluşturma amacını etkili bir şekilde vurguluyor.”

Medidata'nın klinik uzmanlığı ve bulut tabanlı çözümleri, ilaç ve biyoteknoloji şirketleri, sözleşmeli araştırma kuruluşları (CRO'lar) ve tıbbi merkezler ve tesisler dahil olmak üzere dünya çapındaki 1.300 müşterisi için daha akıllı tedavilerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için bir itici güç görevi görüyor. Sahip olduğu çözümler, karar verme sürecine pozitif katkı sağlayarak, genel anlamda süreçlerin uygulanmasını ve idaresini hızlandırarak, operasyonel riski en aza indirerek, maliyetleri azaltarak ve deney stratejilerini uyarlayarak verimlilik ve kaliteyi artırıyor. 2018'de en çok satılan 15 ilaçtan 13’ü Medidata'nın teknolojisi ile geliştirildi. En büyük 25 ilaç şirketinin 18'i ve en büyük 10 CRO'nun dokuzu Medidata'nın müşterileridir. 1999 yılında kurulan New York merkezli Medidata şirketinin ABD, Japonya, Kore ve İngiltere dahil yedi ülkede 16 ofisi, 2.800 çalışanı ve yüklenicisi bulunuyor.

Medidata Kurucu Ortağı, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Tarek Sherif, “Doğru tedaviyi doğru hastaya, doğru zamanda ulaştırma misyonumuz, 20 yıllık inovasyon yolculuğumuzu ve yaşam bilimleri endüstrisindeki taahhüdümüzün temelini oluşturuyor. Dassault Systèmes ile ortak bir vizyon, değer algısı ve tutkuya sahibiz. Yeteneklerimizin bir araya gelmesiyle, yaşam bilimleri endüstrisi uçtan uca bir iş platformuna ve böylece ihtiyacı olan güce kavuşacak.” dedi.

Medidata'nın Kurucu Ortağı ve Başkanı Glen de Vries ise, “Kurulduğumuz günden beri, tedavideki inovasyonların geleceğin bakım standartları haline gelmesini kolaylaştırmak taahhüdümüz oldu. Nihai amacımız, müşterilerimiz ve hastalarımız için sayısız fırsatların kapısını açarak hassas tıp çağında yaşam bilimlerinin ilerlemesini sağlamak.” diye konuştu.

Dassault Systèmes, 2012'de ürün, doğa ve yaşam arasında uyum sağlama amacını ortaya koyduğundan beri, sahip olduğu bilgi ve know-how’dan faydalanarak ürünlerini dönüştürüyor ve bu birikimini biyosferde işbirliğine dayalı, çok disiplinli inovasyon alanında uyguluyor. Dassault Systèmes, hasta deneyimini dönüştürmek için sanal evrenlerin gücünü kullanarak inovatif sağlık ürünleri ve teknolojilerini geliştirmek ve pazarlamak için dünyanın en iyi 20 biyofarmasötik şirketi, yüzlerce biyoteknoloji şirketi, tıbbi cihaz üreticisi, araştırma kurumu ve devlet düzenleme kurumu ile işbirliği yapıyor.

Bazı yasal onaylara, Medidata hissedarlarının çoğunluğunun onayına ve diğer kapanış koşullarına tabi olan satın alma sürecinin 2019 yılının son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.