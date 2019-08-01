Daltonlar’dan korunmak için siber güvenliğe dikkat

Konunun çarpıcı örneklerini henüz unutmadık. Marriott oteller grubu, beş milyon pasaport numarası ve sekiz milyon kredi kartı kaydının bulunduğu rezervasyon veri tabanının saldırıya uğradığını açıklamıştı. Olay sonrası İngiltere otoriteleri, Marriott'a 123 milyon dolar para cezası verdi. Başka bir büyük şirket olan BA (British Airways) geçen yılın eylül ayında bir siber saldırı yaşadıktan sonra 229 milyon dolar gibi rekor bir para cezası ile karşı karşıya kalmıştı. Son günlerde ise ABD, Virginia merkezli bir banka olan Capital One müşterileri, siber saldırı gerçeği ile karşı karşıya. Eylemi gerçekleştirdiği düşünülen zanlı yakalandı. Zanlının 120 bin sosyal güvenlik numarası ve yaklaşık 77 bin banka hesap numarasını ele geçirdiği belirtiliyor. Bankalar en iyi korunan şirketler ama küçük bir hata bazen çok büyük sorunlara yol açabiliyor. Siber suçlara karşı yaptırılan sigortalar ise genellikle sigorta kapsamı dışında kalan etkenler sebebiyle ödenen cezalarda her zaman kurtarıcı olmuyor.

Yakın zamanlı bir araştırmaya göre Amerikalıların %74'ünün siber saldırılardan, %57'sinin aynı zamanda küresel iklim değişikliğinden korktuğu görülmüş. Bu kadar olay yaşanınca siber saldırılar doğal olarak ilk sırayı almış.

Bu ortam bana Red Kit (Lucky Luke) ve Daltonlar’ı anımsatıyor. Onlar da bankaların soymaya çalışıyorlardı ama her seferinde Red Kit’e yakalanıyorlardı. Bugünlerde işin şekli değişse de temelde amaç değişmedi. Yine birileri, bu defa teknolojiyi kullanarak haksız kazanç elde etme peşinde ve diğerleri de onları durdurmaya çalışıyor. Vahşi Batı aslında şu an daha da vahşi. Çünkü başta bankalar olmak üzere binlerce şirkete her gün milyonlarca siber saldırı düzenleniyor. Hatta meraklıları bu saldırıları ülke bazında detaylarıyla online olarak takip edebiliyor.

Sadece büyük şirketler değil küçük ve orta ölçekliler de risk altında. Yine yapılan bir araştırmaya göre siber saldırıların %43'ü küçük işletmeleri hedefliyor. Günümüzde sadece iş kurmak değil onu sürdürülebilir kılmak için de teknoloji kullanımına her açıdan özen gösterilmesi gerekiyor. Gelişmeleri takip ederken öte yandan da bu gelişmelere ayak uydurmak önemli.





Serap TORUN

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