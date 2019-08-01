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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
01.08.2019 - 07:10, Son Güncelleme:

Daltonlar’dan korunmak için siber güvenliğe dikkat

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Daltonlar’dan korunmak için siber güvenliğe dikkat

Teknoloji çağına geçiş sürecinde insanoğlu sınırlarını zorluyor. Dünyanın her yerinde bir şekilde siber saldırılarla veri hırsızlığı yapılıyor ya da yapılmaya çalışılıyor. Her ne kadar yapılan siber suçlar ve suça zemin hazırlayanlar cezasız kalmıyorsa da kolay yoldan zengin olma peşinde koşanlar siber saldırılar yoluyla şanslarını denemeye devam ediyor. Dolayısıyla da siber güvenlik her geçen gün daha fazla önem kazanıyor.

Konunun çarpıcı örneklerini henüz unutmadık. Marriott oteller grubu, beş milyon pasaport numarası ve sekiz milyon kredi kartı kaydının bulunduğu rezervasyon veri tabanının saldırıya uğradığını açıklamıştı. Olay sonrası İngiltere otoriteleri, Marriott'a 123 milyon dolar para cezası verdi. Başka bir büyük şirket olan BA (British Airways) geçen yılın eylül ayında bir siber saldırı yaşadıktan sonra 229 milyon dolar gibi rekor bir para cezası ile karşı karşıya kalmıştı. Son günlerde ise ABD, Virginia merkezli bir banka olan Capital One müşterileri, siber saldırı gerçeği ile karşı karşıya. Eylemi gerçekleştirdiği düşünülen zanlı yakalandı. Zanlının 120 bin sosyal güvenlik numarası ve yaklaşık 77 bin banka hesap numarasını ele geçirdiği belirtiliyor. Bankalar en iyi korunan şirketler ama küçük bir hata bazen çok büyük sorunlara yol açabiliyor. Siber suçlara karşı yaptırılan sigortalar ise genellikle sigorta kapsamı dışında kalan etkenler sebebiyle ödenen cezalarda her zaman kurtarıcı olmuyor. 

Yakın zamanlı bir araştırmaya göre Amerikalıların %74'ünün siber saldırılardan, %57'sinin aynı zamanda küresel iklim değişikliğinden korktuğu görülmüş. Bu kadar olay yaşanınca siber saldırılar doğal olarak ilk sırayı almış.  

Bu ortam bana Red Kit (Lucky Luke) ve Daltonlar’ı anımsatıyor. Onlar da bankaların soymaya çalışıyorlardı ama her seferinde Red Kit’e yakalanıyorlardı. Bugünlerde işin şekli değişse de temelde amaç değişmedi. Yine birileri, bu defa teknolojiyi kullanarak haksız kazanç elde etme peşinde ve diğerleri de onları durdurmaya çalışıyor. Vahşi Batı aslında şu an daha da vahşi. Çünkü başta bankalar olmak üzere binlerce şirkete her gün milyonlarca siber saldırı düzenleniyor. Hatta meraklıları bu saldırıları ülke bazında detaylarıyla online olarak takip edebiliyor. 

Sadece büyük şirketler değil küçük ve orta ölçekliler de risk altında. Yine yapılan bir araştırmaya göre siber saldırıların %43'ü küçük işletmeleri hedefliyor. Günümüzde sadece iş kurmak değil onu sürdürülebilir kılmak için de teknoloji kullanımına her açıdan özen gösterilmesi gerekiyor. Gelişmeleri takip ederken öte yandan da bu gelişmelere ayak uydurmak önemli. 


Serap TORUN
twitter.com/seraptorun73

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