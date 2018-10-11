Dakikalar içinde teslimat yapmayı hedefleyen uygulama
Teslimat hizmeti sunan mobil uygulama Glovo, İstanbul’da Haziran ayında hizmet sunmaya başladı. Dört ayda 50 binden fazla kişi tarafından indirilen uygulama sayesinde Glovo kuryeleri 20 binin üzerinde ürün teslim etti. Glovo CEO’su Oscar Pierre, her üç günde bir, dünya genelinde bir şehirde hizmet sunmaya başladıklarını vurguladı.
Düzenlenen sohbet toplantısında özellikle Türkiye, Brezilya ve Mısır’ın Glovo için önemli olduğunu aktaran Glovo CEO’su Oscar Pierre, her üç günde bir, dünya genelinde bir şehirde hizmet sunmaya başladıklarını vurguladı. Türkiye’ye yatırım yaparak büyümeyi sürdüreceklerini dile getiren Pierre, “Türkiye’de sunduğumuz kullanıcı deneyimi sayesinde hızla büyümeye devam edeceğiz. Amacımız hem Türkiye’de hem de hizmet sunduğumuz diğer ülkelerde insanların sadece akıllı telefonlarını kullanarak şehirlerindeki her türlü ürüne hızlıca erişebilmelerini sağlamak…” dedi.
İstanbul’da Haziran ayından bu yana 20 binin üzerinde ürün teslim ettiklerini belirten Glovo Türkiye Genel Müdürü Austin Kim de şu anda uygulamanın 50 binden fazla kullanıcı tarafından indirildiğini ve 300’den fazla satıcının teslimat hizmeti sunduğunu vurguladı.
Uygulamada, yemekten markete, kişisel bakımdan hediyelik eşyaya kadar birçok kategori yer alıyor. Uygulamayı indirip sisteme üye olduğunuzda konum bilgilerinize izin veriyorsunuz. Daha sonra size en yakın restoranları, marketleri sistemde görebiliyor, talep ettiğiniz ürünü ödeme yönteminizi seçerek sipariş edebiliyorsunuz. Sonrasında uygulama üzerinden canlı olarak siparişinizin nerede olduğunu takip ediyorsunuz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle