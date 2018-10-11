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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
11.10.2018 - 13:56, Son Güncelleme:

Dakikalar içinde teslimat yapmayı hedefleyen uygulama

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Dakikalar içinde teslimat yapmayı hedefleyen uygulama

Teslimat hizmeti sunan mobil uygulama Glovo, İstanbul’da Haziran ayında hizmet sunmaya başladı. Dört ayda 50 binden fazla kişi tarafından indirilen uygulama sayesinde Glovo kuryeleri 20 binin üzerinde ürün teslim etti. Glovo CEO’su Oscar Pierre, her üç günde bir, dünya genelinde bir şehirde hizmet sunmaya başladıklarını vurguladı.

Düzenlenen sohbet toplantısında özellikle Türkiye, Brezilya ve Mısır’ın Glovo için önemli olduğunu aktaran Glovo CEO’su Oscar Pierre, her üç günde bir, dünya genelinde bir şehirde hizmet sunmaya başladıklarını vurguladı. Türkiye’ye yatırım yaparak büyümeyi sürdüreceklerini dile getiren Pierre, “Türkiye’de sunduğumuz kullanıcı deneyimi sayesinde hızla büyümeye devam edeceğiz. Amacımız hem Türkiye’de hem de hizmet sunduğumuz diğer ülkelerde insanların sadece akıllı telefonlarını kullanarak şehirlerindeki her türlü ürüne hızlıca erişebilmelerini sağlamak…” dedi.

İstanbul’da Haziran ayından bu yana 20 binin üzerinde ürün teslim ettiklerini belirten Glovo Türkiye Genel Müdürü Austin Kim de şu anda uygulamanın 50 binden fazla kullanıcı tarafından indirildiğini ve 300’den fazla satıcının teslimat hizmeti sunduğunu vurguladı. 

Uygulamada, yemekten markete, kişisel bakımdan hediyelik eşyaya kadar birçok kategori yer alıyor. Uygulamayı indirip sisteme üye olduğunuzda konum bilgilerinize izin veriyorsunuz. Daha sonra size en yakın restoranları, marketleri sistemde görebiliyor, talep ettiğiniz ürünü ödeme yönteminizi seçerek sipariş edebiliyorsunuz. Sonrasında uygulama üzerinden canlı olarak siparişinizin nerede olduğunu takip ediyorsunuz.

 

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