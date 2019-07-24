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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
24.07.2019 - 07:07, Son Güncelleme:

Daimler ve Bosch’un 'otomatik vale sistemi' onaylandı

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Daimler ve Bosch’un 'otomatik vale sistemi' onaylandı

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaleti yetkilileri, otomatik vale sisteminin Stuttgart şehrinde bulunan Mercedes Benz Müzesi'nde kullanılmasına izin verdi.

Alman şirketler Daimler ve Bosch’ın araçların park etme işlemini insansız bir şekilde çözdükleri “otomatik vale sistemi"ne Alman yetkililerin onay verdiği bildirildi.

Alman şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, Almanya'nın Baden-Württemberg eyaleti yetkilileri tarafından otomatik vale sisteminin Stuttgart şehrinde bulunan Mercedes Benz Müzesi'nde kullanılmasına izin verildiği belirtildi.

Açıklamada, dünyanın ilk tam otomatik park etme sisteminin geliştirmeye 2015’te başlandığı belirtilerek, sistemin araç sahiplerine otopark alanında ve araçta bulunan sensörler sayesinde zaman kaybetmeden park yeri bulduğu ve otoparktaki boş alanların en etkili şekilde kullanma imkanı tanıdığına işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bosch Yönetim Kurulu Üyesi Markus Bosch, insansız sürüşün ve otonom park etmenin yarının hareketliliği için önemli yapı taşları olduğunu belirterek, “Geliştirdiğimiz bu otomatik park sistemi, bu gelişim yolunda ne kadar ilerlediğimizi gösteriyor." ifadesini kullandı.

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