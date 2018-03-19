Daha ince, daha parlak: Apple micro-LED'in peşinde!

Apple’ın, Tayvan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ile arka tarafı silikon tabanlı (silikon wafer’lar) ekranlar geliştirmek için çalışma yaptığı ve kaynaklara göre LED çipi ile ilgili sorunları engellemeye çalıştığı konuşuluyor. Haberde aynı zamanda, Apple’ın Tayvan’daki yeni nesil micro-LED araştırma ve geliştirme ekibinin küçültüldüğü bilgisi yer alıyor.

micro-LED araştırması üzerinde yapılan ekibin küçültülmesi Apple’ın yeni nesil ekran teknolojisini ertelediği veya bu teknolojiden vazgeçtiği anlamına gelmiyor. TSMC ile yapılan çalışmalara ek olarak, şirketin ABD’deki genel merkezinde micro-LED ekran teknolojisi üzerine çalışma yapan bir ekip oluşturduğu düşünülebilir.

Apple’ın micro-LED ekran teknolojisine olan ilgisi, iPhone üreticisinin gelecekteki cihazlar için OLED ve micro-LED gibi görüntüleme teknolojilerini araştırmak için Tayvan Taoyuan’da bir gizli laboratuvar açtığını keşfedilmesi ile 2015 yılının sonlarında ortaya çıktı. Şirket şu anda, OLED ekran teknolojisini Apple Watch ve iPhone X’de kullanıyor.

Apple, 2014 yılında micro-LED ekran yapımcısı LuxVue Technology’yi satın aldı ve şirketin çalışanlarının bir kısmı muhtemelen Apple’ın micro-LED araştırma ekibinin bir parçası oldu. Apple’ın ayrıca, AU Optronics ve Qualcomm’un yan kuruluşu SolLink’in eski çalışanlarını da ekibine dahil ettiği düşünülüyor.

micro-LED ekranlar, geliştirilmiş renk doğruluğu, geliştirilmiş kontrast oranı, daha hızlı tepki süresi ve en gerçekçi siyah tonu için kendiliğinden aydınlanan piksellere sahip olmasına rağmen, OLED ekranların LCD’ler üzerinde sahip olduğu avantajların birçoğuna sahip. Ancak daha ince, daha parlak ve daha fazla enerji verimli oluşu ile OLED ekran teknolojisini önüne geçiyor. micro-LED ekranlar ayrıca, OLED ekranlarda kullanılan organik bileşikten daha uzun ömürlü inorganik galyum nitrit tabanlı LED’lere sahip.

Daha önce Apple’ın 2017 yılının sonlarına doğru micro-LED için deneme üretimine başlayacağı iddia edilmişti ancak bugünkü habere göre şirketin üretim sorunlarını engelleyen problemleri çözmek için çaba gösterdiği görülüyor.

Geçtiğimiz yıl, LCD ekran yapımcısı Innolux’un CEO’su Wang Jyh-chau, Apple’ın OLED ekranlarının kısa ömürlü olabileceğini söyleyerek micro-LED’in daha güvenilir ve üretiminin daha ekonomik olduğunun gün yüzüne çıkmasını sağladı. Muhtemelen Apple, ekran teknolojisi olarak micro-LED’i 2019 yılına doğru kullanmaya başlayacak.

Yeni nesil ekran teknolojisi micro-LED, iPhone ve iPad’lerde kullanılabilir ancak daha küçük ekranlı Apple Watch için kullanımının daha iyi olacağı söyleniyor.