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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
13.05.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Daha güvenli dijital dönüşüm için çalışıyor

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Daha güvenli dijital dönüşüm için çalışıyor

Forcepoint’in hayata geçirdiği Siber Deneyim Merkezi (Cyber Experience Center), işletmeler ve devlet kurumları için günümüzün gelişmekte olan siber tehditlerine ait etkileri anlatacak.

İnsan odaklı küresel siber güvenlik şirketi Forcepoint, insan merkezli siber güvenlik için dünyanın dört bir yanından gelen talebe cevap vermek amacıyla yeni siber inovasyon ve geliştirme merkezini Siber Deneyim Merkezi (Cyber Experience Center) adıyla faaliyete açtı. Geleceğe yönelik bir güvenlik altyapısı oluşturmak isteyen küresel devlet kuruluşları ve büyük işletmeler için çözümler üreten Forcepoint, milyon dolar ölçeğindeki yeni yatırımıyla siber güvenlik alanındaki çalışmalarında önemli noktalara dikkat çekiyor. Forcepoint, Siber Deneyim Merkezi’ni öncü bir teknoloji merkezi olması, bilgisayar bilimi teknolojilerinin gelişimindeki tarihi rolü ve bölgenin en iyi teknoloji yeteneklerini yetiştiren dünya standartlarında üniversitelere ev sahipliği yapması nedeniyle ABD’nin Boston şehrinde kurdu.

Siber Güvenlikte İnsan Merkezli Yaklaşımın Başarısı Sergileniyor

Forcepoint’in yeni Siber Deneyim Merkezi, siber güvenlikte insan merkezli yaklaşım ve güvenlik çözümleri konusunda inovatif, etkileşimli ve sürükleyici bir tecrübe sunmayı hedefliyor. Siber Deneyim Merkezi’nde bulunan son teknoloji ürünü Küresel Yönetici Brifing Merkezi, sunduğu bütünleşik güvenlik çözümleriyle hem şirketlerin hem çalışanların başarılı olabilecekleri güven veren bir ortam sağlıyor.

Aralarında dünyanın en büyük ve en inovatif kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu Siber Deneyim Merkezi ziyaretçileri, modern siber saldırıların önüne geçmek için insan davranışlarını temel alan çözümlerin etkinliğini Forcepoint aracılığıyla ilk elden öğreniyor.

Dünya Ekonomi Forumu’na göre 100 trilyon dolarlık bir rekabet avantajı sağlayan dijital dönüşümden yararlanma yarışı sırasında, süratle ilerleyen inovatif gelişmelere karşın firma ve kurumların güvenlik çözümleri çaresiz kalıyor. Dijital dönüşüm endüstrileri yeniden şekillendirirken, her ölçekteki ve sektördeki kurum ve firmalar inovasyona olan yaklaşımlarını tekrar ele alarak,teknolojinin nasıl daha etkili bir şekilde rekabet etmelerine yardımcı olabileceğini düşünüyor.
Forcepoint’in Siber Deneyim Merkezi, kuruluş ve firmaların dijital dönüşüm sırasında karşılaşabilecekleri güvenlik problemlerini benzersiz bir şekilde görselleştiriyor ve iş kolunun ihtiyaçlarına özel olarak Forcepoint güvenlik çözümlerinden belirlenmiş dinamik bir haritalandırma sağlıyor. Böylece firmalar hem karşılaşabilecekleri güvenlik sorunlarını gerçekleşmeden tecrübe ediyor hem de çözümlerin etkinliğini gözlemleyebiliyor.

Merkezinde insan davranışları bulunan siber güvenlik çözümlerinin yeniden tanımlanmasının günümüz dijital girişimlerini güven altında alınmakta kritik bir öneme sahip olduğunu dile getiren Forcepoint CEO’su Matthew Moynahan, “Yeni Siber Deneyim Merkezi, müşterilerinin dijital dönüşüm sürecinde karşılaştıkları en karmaşık güvenlik sıkıntılarına karşın Forcepoint’in cevabı olan insan davranışları analitiğine dayalı eşsiz güvenlik çözümlerini gözler önüne seriyor. Müşterilerimize, günümüzün gelişen siber tehditlerinin kendi özel iş alanlarındaki etkisini anlamalarına yardımcı olacak, türünün ilki bir deneyim vadediyoruz.” diyor.

Yeni Siber Güvenlik Merkezi, aynı zamanda Forcepoint Davranışsal Analitik Mükemmeliyet Merkezi vazifesi görecek. Bu birim sadece her iş alanı ve endüstri için mümkün olan en iyi çözümleri sunmayı hedefleyen ürünler geliştirmekle kalmayacak ve her Forcepoint müşterisi için üst düzey servis hizmeti sağlayacak. Yeni küresel Mükemmeliyet Merkezi, mevcutta var olan uygulama ve çözüm yöntemlerine yenilikçi ve modern bir yorum getirirken, Forcepoint X-Labs davranış bilimi araştırmacılarıyla ortaklaşa gerçekleştirilecek çalışmalarla yeni çözümlere de imza atacak.

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