'Dadaş 1921' ile TEKNOFEST finalinde yarışacaklar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri'Dadaş 1921' ile TEKNOFEST finalinde yarışacaklar
GeriTeknoloji 'Dadaş 1921' ile TEKNOFEST finalinde yarışacaklar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
06.09.2019 - 00:24, Son Güncelleme:

'Dadaş 1921' ile TEKNOFEST finalinde yarışacaklar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Dadaş 1921' ile TEKNOFEST finalinde yarışacaklar

Erzurum'da ikisi kardeş 5 öğrenci, 7 ay süren çalışma sonucu "Dadaş 1921" ismini verdikleri taşıyıcı roket tasarladı.

Erzurum'da 5 öğrenci, garajda yaptıkları ve "Dadaş 1921" adını verdikleri taşıyıcı roket ile İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde derece elde etmeyi hedefliyor.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde yaşayan Sefa ve Vefa Kırsaç kardeşler ile arkadaşları Muhammet Fatih Çelik, İbrahim Hakkı Aydın ve Muhammet Emin Karagöl, TEKNOFEST 2018'de akranlarının yaptığı tasarımları gördükten sonra "biz daha iyisini yaparız" düşüncesiyle bu yıl organizasyona katılma kararı aldı.

Vakit kaybetmeden harekete geçen 5 öğrenciden oluşan grup, projesini hazırladıkları taşıyıcı roketi yapabilmek için öncelikle yer aradı.

Vefa ve Sefa Kırsaç kardeşlerin yaşadığı evin bahçesindeki garajın, roketi yapabilmeleri için uygun olduğunu kararlaştıran öğrenciler, Aziziye Belediyesi desteğiyle temin ettikleri malzemelerden projelerini hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Kendilerine "Çelikyay" ismini veren öğrencilerin, yaklaşık 7 ay süren çalışma sonucunda yaptıkları "Dadaş 1921" isimli roket, tüm elemelerden geçerek TEKNOFEST finalinde yarışacak 30 proje arasına girmeyi başardı.

Öğrenciler, simülasyon değerlerine göre 3 bin metre irtifaya yükselmesi beklenen roket ile, 17-22 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te Erzurum'u ilk kez temsil ederek yarışmadan birincilikle ayrılmayı hedefliyor.

Dadaş 1921 "yüksek irtifa" kategorisinde finale kaldı

"Dadaş 1921" taşıyıcı roket takım kaptanı Sefa Kırsaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurdukları 5 kişilik ekip ile TEKNOFEST'e "yüksek irtifa roket" kategorisi için başvurularını gerçekleştirdiklerini ve ardından roketin yapımına başladıklarını belirtti.

Yarışmada başarılı olacaklarına inandığını dile getiren Kırsaç, "500 kişinin katıldığı ciddi eleme süreçlerinden geçtik ve finale kaldık. Her raporun sonunda eleme gerçekleştirildi. Biz de 'yüksek irtifa' kategorisinde ilk 30'un içine girerek finale kalmayı başardık. Yakında Tuz Gölü'ne gidip atışımızı gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 7 aylık bir çalışma süreci sonunda bu roketi ortaya çıkardık. Evimizin garajında da roketin imalatını gerçekleştirdik. Derece elde etmek istiyoruz." diye konuştu.

Takım üyesi Muhammet Emin Karagöl de roketin yapım çalışmalarına tereddütlü başladıklarını ancak süreç ilerledikçe kendilerine olan güvenlerinin arttığını aktardı.

Bu işi yapabileceklerine olan inançlarının artmasıyla daha profesyonel bir iş ortaya koyduklarını kaydeden Karagöl, şöyle konuştu:

"Maliyet problemini büyük işçilikle ortadan kaldırmaya çalıştık. Böyle bir roketi yapabilmek için destek almak gerekiyor. Roketin tamamına yakınını elde yaptık, bu da haliyle zor oldu ama sonuçtan çok memnunuz. Projeye, dereceye girme hedefi ile başladık. Hiçbir şeyden taviz vermedik, en iyisini yapma konusunda arkadaşlarla uzlaşmaya vardık, hiçbir şeyin kolayına kaçmadık. Bu nedenle beklentimiz büyük. Simülasyon programlarında, elektronik sistemimizde bütün testlerimizi gerçekleştirmemiz ve sonucunda atış yapıldığı zaman hiçbir sorun çıkmayacağı öngörüsünde bulunduk."

Karagöl, atış yapıldıktan sonra dereceye gireceklerine inandığını belirterek, "Roketimiz bitmiş halde. Simülasyon değerleri, hava durumu dahil tüm sonuçları veriyor. Bizim de taşıyıcı roketin 3 bin metre irtifaya çıktıktan sonra kurtarma sistemini başarıyla gerçekleştirip, başarılı inişi tek parça halinde tamamlayacağı şeklinde öngörümüz var. Roketin görevini tamamlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kendilerinden başarı bekliyoruz"

Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan ise girişimci genç öğrencilere roketin yapımı sırasında her türlü desteği vermeye çalıştıklarını anlattı.

Öğrencilerin roketin tasarımı ve sundukları sonuçlarla projelerini hayata geçirmek için çok yorulduklarını bildiren Orhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öğrenciler projeleriyle ön elemelerle ilgili bütün aşamaları geçtiler. Roket önümüzdeki süreçte kendi alanında yarışabilecek, fırlatmaya da hazır. Oradan da çok güzel bir sonuç bekliyoruz. Finale kaldılar, gidecekler ve atışlarını gerçekleştirecekler. Kendilerinden başarı bekliyoruz. Bu ve benzer projelerin desteklenmesi gerekiyor. Yerel yöneticiler olarak bütün projeleri destekliyoruz. Bu roket ümit ediyorum ki TEKNOFEST'te kendi düzeyinde yarışacağı diğer roketlerin de önüne geçecektir."

Çinliler Apple'dan önce iPhone 11 Max'i satışa çıkardı!Apple'ın iPhone 11 serisi telefonlarını tanıtmasından haftalar önce Çinliler birebir aynı görünen iPhone 11 Max'i piyasaya sürdü. iPhone 11 Max görünümlü Çinli 'çakma' telefonu yakından inceledik.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle