Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri belli oldu
E3 2019 oyun fuarında ilk duyurusu yapılan ve özellikle de John Wick karakteriyle son yıllarda büyük ses getiren Keanu Reeves'ın damga vurduğu Cyberpunk 2077 isimli oyun gümbür gümbür geliyor. Peki oyunun sistem gereksinimleri nasıl?
Cyberpunk 2077, oyuncuların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ancak bu ilginin arkasında sadece oyunun başarısı değil, aynı zamanda ünlü aktör Keanu Reeves’in projede yer alması da yatıyor. 16 Ocak 2020 tarihinde oyunculara sunulması beklenen Cyberpunk 2077; hem PC hem de Xbox One ve PS4 oyun konsolları için gelecek.
Bilgisayarlara elbette oyun konsollarına göre daha uygun fiyattan gelecek olan Cyberpunk 2077'nin sistem gereksinimleri ise bugünden merak ediliyor. Henüz satışa sunulmasına oldukça uzun bir zaman olmasına karşın Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri açıklandı.
İşlemci: 8. nesil Intel i7 8700K / 3.7 GHz
RAM: 16 GB
Ekran kartı: GTX 1080 Ti
Ekran kartı belleği: 4 GB VRAM
İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
Sistem gereksinimlerine bakıldığında Cyberpunk 2077'nin iyi bir sistem istediği ortaya çıkıyor. Ancak oyunun çıkış tarihine kadar bu gereksinimlerde elbette değişiklik yapılabilir.
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