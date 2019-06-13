Cyberpunk 2077 Ray Tracing teknolojisiyle geliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriCyberpunk 2077 Ray Tracing teknolojisiyle geliyor
GeriTeknoloji Cyberpunk 2077 Ray Tracing teknolojisiyle geliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
13.06.2019 - 07:30, Son Güncelleme:

Cyberpunk 2077 Ray Tracing teknolojisiyle geliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cyberpunk 2077 Ray Tracing teknolojisiyle geliyor

Merakla beklenen Cyberpunk 2077 isimli oyun, gerçek zamanlı Ray Tracing teknolojisiyle geliyor.

NVIDIA ve CD PROJEKT RED Geforce RTX’in Cyberpunk 2077’nin resmi teknoloji partneri olduğunu duyurdu. İki şirket gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisini oyuna entegre etmek için birlikte çalışacak. 

Cyberpunk 2077, E3 2018'de 100'ün üzerinde ödül kazanırken, Gamespot da oyunu “son 10 yılın en fazla beklenen oyunlarından biri” olarak nitelendiriyor. Oyun CD PROJEKT RED’in çok beğenilen ve sayısız “Yılın Oyunu” ödülünü kazanan The Witcher 3: Wild Hunt’dan sonraki projesi olma özelliğini taşıyor. Diğer taraftan NVIDIA ve CD PROJEKT RED, 10 yıldan uzun bir süredir teknoloji konusunda işbirliği yapıyor. 

NVIDIA Geforce Pazarlama Müdürü Matt Wuebbling: “Cyberpunk 2077 ‘First-Person’ perspektifiyle, derinlemesine ‘Role-Playing’ deneyimiyle aynı zamanda hikâyesini anlatmak için karmaşık ve sürükleyici bir dünya yaratan son derece iddialı bir oyun. Bize göre Cyberpunk dünyası, ışın izleme teknolojisinin getirdiği gerçekçi ışıklandırma özelliğinden çok büyük oranda faydalanacak” dedi. 

Işın izleme, filmlere ultra gerçekçi görsel efektleri sağlayan gelişmiş bir grafik tekniğidir. NVIDIA GeForce RTX ekran kartları, ışın izlemeyi hızlandırmak için özel olarak tasarlanmış bir işlemci çekirdeği içeriyor, böylece oyunlardaki görsel efektler gerçek zamanlı olarak elde edilebiliyor. 

CD PROJEKT RED Stüdyo Müdürü Adam Badowski de, “Işın izleme, oyunda ışığın kalabalık bir şehir ortamında nasıl davrandığını gerçekçi bir şekilde canlandırmamızı sağlıyor. Bu teknoloji sayesinde zaten son derece etkileyici olan oyunda yarattığımız mega şehre farklı bir derinlik ve dikeylik katmanı ekleyebileceğiz.” diye konuştu. 

Cyberpunk 2077 güç ve sihir takıntılı karanlık bir şehirde, aksiyon-macera türünde bir açık-dünya oyunudur. Oyun, V adında ölümsüzlüğün anahtarı bir tür ‘İmplant’ın peşinde olan bir paralı askerle oynanıyor. Karakterinizin siber yazılımını, yeteneklerini ve oyun stilini kişiselleştirebilir ve yaptığınız seçimlerin şekillendirdiği hikâyenin ve dünyanın yaşandığı geniş bir şehri keşfedebilirsiniz.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?