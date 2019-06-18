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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
18.06.2019 - 07:30, Son Güncelleme:

Cyberpunk 2077 demo sürümü ne zaman yayınlanacak?

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Cyberpunk 2077 demo sürümü ne zaman yayınlanacak?

Geçtiğimiz günlerde geride bıraktığımız E3 2019 oyun fuarında ilk duyurusu yapılan ve özellikle de John Wick karakteriyle son yıllarda büyük ses getiren Keanu Reeves'ın damga vurduğu Cyberpunk 2077 isimli oyun gümbür gümbür geliyor. Peki oyunun demo sürümü ne zaman yayınlanacak?

Cyberpunk 2077, oyuncuların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ancak bu ilginin arkasında sadece oyunun başarısı değil, aynı zamanda ünlü aktör Keanu Reeves’in projede yer alması da yatıyor. 16 Ocak 2020 tarihinde oyunculara sunulması beklenen Cyberpunk 2077; hem PC hem de Xbox One ve PS4 oyun konsolları için gelecek.

Bilgisayarlara elbette oyun konsollarına göre daha uygun fiyattan gelecek olan Cyberpunk 2077'nin demo sürümü 30 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmesi beklenen PAX West'te gösterilecek. En azından beklenti bu yönde. 

Gelelim oyunun minimum sistem gereksinimlerine... 

İşlemci: 8. nesil Intel i7 8700K / 3.7 GHz
RAM: 16 GB
Ekran kartı: GTX 1080 Ti
Ekran kartı belleği: 4 GB VRAM
İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

Sistem gereksinimlerine bakıldığında Cyberpunk 2077'nin iyi bir sistem istediği ortaya çıkıyor. Ancak oyunun çıkış tarihine kadar bu gereksinimlerde elbette değişiklik yapılabilir.

Kelepçe gibi görünüyor: Hem saat hem telefon!Uzaktan bakıldığında kelepçe gibi görünen Nubia'nın yeni oyuncağı kafaları karıştırdı: Bu bir saat mi yoksa başlı başına telefon mu? Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildirdi.
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