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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
28.06.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

Cyberpunk 2077 bilgisayarınızda devasa bir alanı kaplayacak!

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Cyberpunk 2077 bilgisayarınızda devasa bir alanı kaplayacak!

E3 2019 oyun fuarında ilk kez duyurusu yapılan Cyberpunk 2077 için geri sayım sürüyor. Oyunla ilgili her geçen gün yeni bir bilgi sızarken, bu kez Cyberpunk 2077'nin kaplayacağı alan dudak uçuklattı.

PlayStation Store’un resmi internet sitesinde Cyberpunk 2077 oyunuyla ilgili bir bilgi paylaşıldı ve oyunun ön sipariş sayfasında oyunla ilgili gereksinimlere yer verildi. Belirtilen sistem gereksinimleri arasındaki minimum 80 GB'lık depolama alanı, paylaşılan bilgilerden en dikkat çekeni olabilir. 

Cyberpunk 2077, oyuncuların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ancak bu ilginin arkasında sadece oyunun başarısı değil, aynı zamanda ünlü aktör Keanu Reeves’in projede yer alması da yatıyor. 16 Ocak 2020 tarihinde oyunculara sunulması beklenen Cyberpunk 2077; hem PC hem de Xbox One ve PS4 oyun konsolları için gelecek.

Cyberpunk 2077 bilgisayarınızda devasa bir alanı kaplayacak

Bilgisayarlara elbette oyun konsollarına göre daha uygun fiyattan gelecek olan Cyberpunk 2077'nin sistem gereksinimleri ise bugünden merak ediliyor. Henüz satışa sunulmasına oldukça uzun bir zaman olmasına karşın Cyberpunk 2077 önerilen sistem gereksinimleri de açıklandı.

İşlemci: 8. nesil Intel i7 8700K / 3.7 GHz
RAM: 16 GB
Ekran kartı: GTX 1080 Ti
Ekran kartı belleği: 4 GB VRAM
İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

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