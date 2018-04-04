CV'ler artık yapay zekanın elinde!

Günümüzün iş dünyasında İK uzmanlarının işe alım sürecinde doğru analiz yapabilmesi oldukça önemli. Değişen teknoloji trendleri, yapay zeka ve makine öğrenme gibi terimlerin hayatımıza girdiği dijitalleşme sürecinde CV’ler artık yapay zeka temelli araçlar ile değerlendiriliyor. Yakın bir zamanda CPM Yazılım olarak işe alım süreçlerinde yapay zeka temelli CV değerlendirmeye geçtiklerini aktaran Recep Palamut; “Bu sistemler artık hayatımıza dahil olmuş durumda. Değişen trendleri takip etmek ve o doğrultuda bir rota belirlemek ise en önemli adımların başında geliyor. CPM Yazılım olarak geliştirdiğimiz İK modülümüz ile işe alım sürecinin en önemli aşaması olan ‘değerlendirme’ kısmını çok daha doğru bir şekilde yönetebiliyoruz.” dedi.

Geleneksel işe alımların tamamen insan hatalarına açık bir süreç olduğunun altını çizen Palamut; “Geleneksel işe alımlarda süreçler genelde 3-4 aşamalı oluyor. Bu aşamalar tamamen insan hatalarına açık bir şekilde ilerliyor. Yapay zeka temelli CV değerlendirme araçlarında ise insan hataları neredeyse sıfıra iniyor. CV’lerin doğru değerlendirilmesinde önemli bir rol oynayan İK modülümüz çok aşamalı test sonucunda, değerlendirilmekte olan CV’nin bizim belirlediğimiz kriterlere uygun olup olmadığını ölçüyor. Bu sayede daha objektif ve neredeyse sıfır hataya sahip bir süreç yönetmiş oluyorsunuz.” dedi.

Yapay zeka temelli sistemlerin hızla artacağını vurgulayan Palamut; “Eleme süreçlerinde yaklaşık olarak yüzde 99 doğru analiz alabiliyoruz. Bu oran işe alımın gerçekleştirileceği departman için çok önemli. Doğru pozisyona doğru kişi seçiminde de çok önemli bir avantaj. Bugünlerde genç yetenekleri çekmek ve elde tutmak için farklı stratejiler geliştirmek kaçınılmaz. Yapay zeka temelli CV değerlendirme araçlarının kullanım oranları da bu avantajları nedeniyle gün geçtikte artış gösterecek.” dedi.

CPM ERP İK modülü sayesinde İK departmanlarının zamandan da tasarruf ettiğini dile getiren Palamut sözlerine şu şekilde devam etti: “İşe alım süreçlerini yapay zeka temelli araçlar ile tamamlamak, hem adayların memnuniyetini artırıyor hem de şirket için daha doğru tercihler yapılmasına olanak sağlıyor. İK uzmanlarının zamandan tasarruf etmesi ise verimliliği daha da yükselten bir diğer avantajı.”

Yapay zeka temelli CV değerlendirme araçlarının şirket verimliliğini doğrudan etkileyeceğini belirten Palamut; “Departmanlara ve görev tanımına uygun olduğu düşünülen kişilerin işe başlaması şirket verimliliğini doğrudan etkileyecektir. Verimlilik esasına dayalı faaliyet gösteren kurumların, bu süreçteki değerlendirmeleri doğru analiz etmesi ve bunu daha az hatayla daha objektif yapması gerekiyor. Teknolojinin ve koşulların bu denli hızlı değiştiği günümüzde şirketler olarak dijital dönüşüme ayak uydurmalı ve bu sistemleri kullanmalıyız.” dedi.